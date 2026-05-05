Joan Manuel Serrat emocionó a Soledad Pastorutti con una fuerte denuncia: "Acto criminal e imbécil"

Soledad Pastorutti y Joan Manuel Serrat en el Gran Rex.

Soledad Pastorutti volvió a mostrar su admiración al músico Joan Manuel Serrat, en relación a las palabras del artista en un reciente encuentro sobre la vejez. El intérprete de hits como Cantares y Aquellas Pequeñas Cosas estuvo en la Facultad de Derecho de Barcelona, durante el congreso sobre derechos civiles para personas mayores

El artista catalán de 82 años se presentó con una honestidad brutal y reconoció que, aunque goza de un estado de conservación más que aceptable, convive diariamente con los raspones y abolladuras que el tiempo le impone. Con una vitalidad envidiable, el cantautor defendió su derecho a sentirse útil y a mantener sus ilusiones intactas a pesar de los achaques propios de la edad.

"Tengo ochenta y dos años, gozo de buena salud y un estado de conservación más que aceptable. Acepto el hecho natural de envejecer y los inconvenientes que la naturaleza y el tiempo demoledor me imponen con el paso de los días", soltó Serrat como inicio del descargo que generó admiración en La Sole.

Su testimonio funcionó como una declaración de principios frente a un auditorio que escuchaba con atención cómo una de las voces más importantes de Iberoamérica se rebelaba contra los prejuicios que asocian la vejez con la incapacidad. Uno de los puntos más contundentes del discurso, y que más resonó en artistas y seguidores, fue su denuncia hacia la exclusión sistémica de los adultos mayores.

Soledad Pastorutti.

Serrat afirmó con dureza que "prescindir de los viejos no solo es un acto criminal e imbécil, es como quemar los libros, es destruir la memoria". Para el músico, este "tiempo demoledor" no debería ser motivo de invisibilización, sino que se debe combatir la idea de que cumplir años resta talento o preparación.

El encuentro musical de Soledad Pastorutti y Joan Manuel Serrat

La relación artística entre Soledad Pastorutti y Joan Manuel Serrat ha dejado momentos imborrables para la música en español, destacándose especialmente su encuentro sobre el escenario del Teatro Gran Rex. En aquella oportunidad, el catalán invitó a la santafesina para interpretar a dúo Aquellas pequeñas cosas, una de las piezas más sensibles de su repertorio.

La Sole se mostró emocionada durante la interpretación, logrando una conexión única que el público celebró como un hito de hermandad entre la canción argentina y la española. Más allá de las colaboraciones directas, el respeto de Soledad hacia la obra de Serrat quedó sellado en la entrega de los Latin Grammy 2014, cuando formó parte de un tributo internacional al cantautor.