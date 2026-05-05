De qué trata y reparto de "Secretos de las abejas", la serie de 2 capítulos que es tendencia en Disney+

"Secretos de las abejas", disponible en Disney+. (Crédito de foto: National Geographic)

En el catálogo de las plataformas de streaming, pocas veces un documental logra posicionarse entre lo más visto compitiendo palmo a palmo con las grandes producciones de ficción. Sin embargo, Secretos de las abejas, la nueva miniserie de National Geographic que acaba de aterrizar en Disney+, ha logrado romper los esquemas. Con apenas dos episodios de una factura visual apabullante, esta producción se ha convertido en la tendencia del momento, demostrando que la naturaleza tiene historias épicas para ver.

Una mirada revolucionaria desde las abejas

Bajo la producción ejecutiva del visionario James Cameron, la serie se aleja de los esquemas tradicionales. La narración principal corre a cargo de Bertie Gregory, el joven y premiado explorador de National Geographic que ya ha cautivado a la audiencia con su energía y cercanía. Acompañándolo en la profundidad científica, el reconocido entomólogo Dr. Samuel Ramsey aporta su vasto conocimiento para desentrañar comportamientos que la ciencia apenas está empezando a comprender.

La miniserie utiliza tecnología de filmación de vanguardia: cámaras de alta velocidad y macros de última generación, para sumergir al espectador en un universo que ocurre a plena vista, pero que suele ser invisible. En sus capítulos, no solo vemos a las abejas como polinizadoras, sino como individuos complejos. Desde la asombrosa arquitectura de sus colmenas hasta su sorprendente capacidad de razonamiento y toma de decisiones grupales, la serie revela que estos insectos poseen una inteligencia que desafía nuestra comprensión de la biología.

Esta miniserie es también creación de quienes trabajaron en las series Secretos de las ballenas y Secretos de los pulpos.

"Secretos de las abejas", una miniserie documental. (Crédito de foto: National Geographic)

¿Por qué ver esta serie sobre naturaleza?

Compartimos tres razones fundamentales por las que esta producción es una opción importante en el menú semanal:

La estética de James Cameron: se nota la mano del director de Avatar en la construcción de mundos; la fotografía convierte un jardín cotidiano en una selva alienígena llena de peligros y maravillas. Revelaciones inéditas: hay descubrimientos sobre las abejas como que pueden jugar por placer o comunicarse mediante bailes con una precisión asombrosa. Conciencia urgente: en un contexto de crisis climática, la serie logra que empaticemos con estos seres fundamentales, no desde el miedo, sino desde la fascinación.

Secretos de las abejas es mucho más que un documental; es una experiencia inmersiva que nos recuerda que, a veces, los héroes más grandes de nuestro planeta son aquellos que caben en la palma de una mano.