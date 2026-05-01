Qué ver en Netflix: la miniserie que es furor en Argentina para ver este 1, 2 y 3 de mayo 2026

"¿Debería casarme con un asesino?", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

El género del true crime ha encontrado una nueva joya que desafía los límites de la lealtad y la moral. Se trata de ¿Debería casarme con un asesino?, la miniserie documental de tres episodios que acaba de aterrizar en Netflix y que ya se perfila como el plan ideal para los amantes del suspenso este fin de semana.

"¿Debería casarme con un asesino?": la confesión que lo cambia todo

La historia nos sumerge en la vida de la Dra. Caroline Muirhead, una patóloga forense que, en 2020, creyó haber encontrado al hombre de sus sueños a través de una aplicación de citas. Su prometido, Alexander "Sandy" McKellar, un guardabosques escocés, parecía el compañero perfecto hasta que, poco antes de la boda, decidió liberar su conciencia.

La realidad superó cualquier ficción: McKellar le confesó que, tres años antes, en 2017, él y su hermano gemelo Robert habían atropellado mortalmente a un ciclista, Tony Parsons, en una carretera cerca de Bridge of Orchy, Escocia. No solo no pidieron ayuda, sino que ocultaron el cuerpo en una fosa remota dentro de una extensa propiedad rural.

Caroline Muirhead y Alexander McKellar. (Crédito de foto: Netflix)

Lo que hace que este documental sea adictivo es el enfoque narrativo. A diferencia de otras producciones que se centran únicamente en el crimen, aquí el eje es el conflicto psicológico de Caroline. Tras la confesión, la mujer se convirtió en una pieza clave para la justicia, pero bajo un riesgo extremo.

Durante meses, Caroline mantuvo su compromiso matrimonial mientras colaboraba secretamente con la policía de Escocia. La tensión de vivir con un asesino, dormir en la misma cama y planear un futuro sabiendo que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado por las autoridades, convierte a la serie en un thriller de suspenso psicológico donde el peligro es constante.

Suspenso, crimen y justicia durante el fin de semana

Con solo tres episodios de una hora, la miniserie es perfecta para un maratón corto pero intenso. Es una producción que no solo explora el "cómo" del asesinato de 2017, sino que cuestiona al espectador: ¿qué hacer si la persona que amas te confiesa algo tan grave?

La resolución del caso, que llevó a los hermanos McKellar a prisión recién en 2023, es el cierre de una historia de traición y valentía. Si buscas una narrativa cruda, real y que te mantenga al borde del asiento, esta docuserie es la elección obligada para tu lista de qué ver en Netflix.