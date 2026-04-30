No es Julián Álvarez: Barcelona puso el ojo en otro de los campeones con la Selección Argentina

Julián no es el único en la mira del Barça.

La caída ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League puso fin al sueño del Barcelona de levantar su sexta “Orejona”, siendo la última conquista en 2015, todavía con Lionel Messi entre sus filas. En este contexto, el conjunto culé tiene el objetivo de reabastecerse en su plantel de cara a la siguiente temporada, donde uno de los puestos a reforzar es la ofensiva.

Hansi Flick, entrenador del cuadro blaugrana, se encuentra en la búsqueda de un nueve de área que sea capaz de darle esa diferencia frente al arco rival, una posición para la que Julián Álvarez resulta ser un candidato ideal. De hecho, se sabe que el Barcelona hizo varios sondeos por el cordobés en el pasado, por lo que es posible que la novela vuelva a retomarse en el siguiente mercado de pases a pesar de que la “Araña” tiene contrato hasta 2030 en el Atlético de Madrid.

De ahí que el entrenador alemán tenga el ojo puesto en otro de los campeones del mundo con la Selección Argentina, además de que fue autor del gol de la victoria en la última edición de la Copa América. No hablamos de otro que no sea Lautaro Martínez, quien suma ocho temporadas en el Inter, equipo donde lleva la cinta de capitán y ha ganado siete títulos a nivel local, pero con una sequía en lo internacional.

Si bien tiene contrato hasta mediados de 2029 y su valor en el mercado se encuentra en los 85 millones de euros, el “Toro” ha mostrado un gran nivel esta temporada y ha despertado el interés del Barça. Y eso que la distensión del gemelo y la posterior lesión muscular hizo que el exjugador de Racing se perdiera 13 partidos hasta el momento, lo que no impidió que tenga un alto número de goles, con un total de 20 entre todas las competencias.

Por eso, Flick tiene la vista puesta en Lautaro en caso de que las negociaciones por Julián no prosperen, especialmente porque el “Atleti” aceptaría como mínimo 100 millones por el argentino. A eso se suma que la “Araña” se encuentra cómodo en el cuadro colchonero, siendo figura y estando a un paso de la final de la Champions League, sin mencionar el extra de la cláusula de 500 millones en su contrato.

Lautaro estuvo a un paso de ganar la Champions en 2023.

Alerta por Julián a días del Mundial

El Mundial 2026 está a menos de 45 días de iniciar y Julián Álvarez es uno de los protagonistas en las rondas finales de la Champions League. De hecho, este miércoles marcó en el empate del Atlético de Madrid con el Arsenal por la ida de las semifinales, pero sufrió una torcedura de tobillo que lo obligó a dejar la cancha, de manera que ahora el cuerpo técnico de la Selección Argentina espera novedades de su lesión de cara al debut con Argelia.