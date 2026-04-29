Lionel Scaloni suena para el Real Madrid: los cuatro argentinos que dirigieron en el cuadro merengue

El DT suena para el Real Madrid en España.

A pesar de sus declaraciones durante la tanda de amistosos contra Mauritania y Zambia a finales de marzo sobre sus intenciones de continuar al mando de la Selección Argentina después del Mundial 2026, Lionel Scaloni ha comenzado a sonar para dirigir en el Real Madrid. El cuadro merengue viene de ser eliminado de la Champions League en cuartos de final ante el Bayern Munich y se encontraría en búsqueda de un entrenador que pueda devolverlo a la gloria, tanto a nivel nacional como internacional.

Con la Copa del Mundo a un mes y medio de iniciar en Estados Unidos, México y Canadá, medios españoles dieron a conocer que Florentino Pérez, presidente del conjunto vikingo, se habría comunicado con el de Pujato para analizar su contratación. “Yo te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni”, lanzó el periodista Manolo Lama en Cadena COPE, lo que hizo surgir el historial de entrenadores argentinos que pasaron por el Real Madrid.

En concreto, hubo cuatro argentinos que dirigieron en la “Casa Blanca”, siendo el primero Luis Carniglia, quien había sido campeón con Boca Juniors como jugador en 1940 y dio el salto a entrenador en 1949 con Tigre. Hacia 1957, el bonaerense fue contratado por el Real Madrid y llegó a dirigir en 81 partidos hasta su salida en junio de 1959, etapa en la que consiguió ganar La Liga de 1957/58 y dos Copas de Europa en 1958 y 1959, certamen que se ha transformado a lo que conocemos como Champions League.

El siguiente en la lista fue Alfredo Di Stéfano, que tuvo dos ciclos al frente del conjunto merengue. El primero de ellos fue entre 1982 y 1984, aunque sin conseguir ningún título, mientras que el otro fue algo más corto, entre noviembre del 1990 y marzo de 1991. Si bien apenas fueron unos meses, el histórico de River fue recordado por haber conquistado la Supercopa de España con una goleada de 5-1 al Barcelona, además de sus logros como jugador.

Unos años después fue el turno de Jorge Valdano, otro jugador que había sido exitoso en su carrera futbolística y que regresaba para dirigir desde el banco. Su paso por el equipo madrileño fue entre 1994 y 1996, período en el que ganó La Liga de la temporada 1994/95. El último en la lista es Santiago Solari, que tuvo un corto ciclo en 2018/19, en el que conquistó el Mundial de Clubes de la FIFA 2018 al vencer a Al-Ain por 4-1 en Abu Dabi.

Scaloni planea renovar hasta 2030.

Valdano descartó a Scaloni

En una reciente entrevista con Movistar Plus, Jorge Valdano señaló que la falta de experiencia de Scaloni a nivel clubes lo dejaría fuera de los planes del Real Madrid, donde entrenadores como Didier Deschamps y Mauricio Pochettino pegan más con el perfil buscado. “Es un campeón del mundo y nadie duda de su calidad, pero no tiene experiencia en clubes. Es aventurado pensar que el Madrid vaya a ser su primera experiencia a nivel de club y no sé si sería acertado”, afirmó el campeón de México 1986.