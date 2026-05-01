El mensaje de Kicillof a los trabajadores que sufren el ajuste de Milei: "No les vamos a dar la espalda"

Por el Día del Trabajador, Kicillof envió a un mensaje a los relegados por el modelo libertario.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra las políticas económicas de Javier Milei y le habló directamente a los sectores más castigados. Con el foco puesto en los "jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar" y los "trabajadores despedidos", el gobernador bonaerense aseguró que no les va "a dar la espalda" frente al modelo libertario.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el gobernador publicó un mensaje por el Día del Trabajador, dedicado particularmente a los trabajadores, a los jóvenes y a los empresarios pymes desplazados por las políticas de ajuste y liberación de las importaciones.

"A los comerciantes y empresarios pyme; a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar; a los trabajadores despedidos y a los que se esfuerzan todos los días para salir adelante en esta Argentina desigual donde ganan unos pocos mientras la enorme mayoría la pasa cada vez peor", apuntó Kicillof.

El exministro de Economía también planteó en su texto la búsqueda de una "alternativa" hacia el futuro, un fragmento que comienza a leerse en clave electoral con vistas a las presidenciales de 2027. "A todos ellos quiero decirles que no les vamos a dar la espalda y, aunque quieran convencernos de que no hay alternativa, vamos a construir ese futuro posible en el que nuestro pueblo trabajador pueda vivir mejor", enfatizó.

Los reclamos de Kicillof al gobierno de Milei

Kicillof asumió el viernes pasado la presidencia del Partido Justicialista bonaerense, en reemplazo de Máximo Kirchner, un espacio desde el que también impulsa los reclamos contra el gobierno de Milei. Días atrás, destacó la marcha de los intendentes de su provincia a las puertas del Ministerio de Capital Humano y cuestionó que el presidente debe "hacerse cargo de la crisis que está generando en los hogares de los bonaerenses”.

Y agregó: “Junto a intendentes e intendentas reclamamos al Gobierno nacional la revisión y actualización de los montos asignados al Servicio Alimentario Escolar. En lugar de cumplir con esa responsabilidad, decide recortar el aporte histórico que se hacía para que los pibes y pibas tengan garantizado su derecho a la alimentación”.

Por otra parte, también anunció la ampliación del vademecum de medicamentos bonaerense en respuesta a la tras el recorte de Nación al programa Remediar. Durante su anuncio, el gobernador lanzó munición pesada contra la ministra Sandra Petovello, a quien acusó de "barrabrava".

“La ministra estaba muy contenta haciendo de barrabrava para alentar al Jefe de Gabinete mientras trataba de eludir cualquier respuesta a las explicaciones que tiene que dar”, afirmó.