Kicillof amplió el programa de Medicamentos Bonaerenses, ante el abandono de Milei: “Es imposible”

El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este jueves que ampliará la cantidad de medicamentos que entregarán a los 135 distritos, tras el recorte del programa Remediar que hizo el gobierno de Javier Milei. “Quitarle los remedios a 20 millones de personas es producir enfermedades y muerte”, acusó Kicillof.

“Cuando alguien está enfermo termina recurriendo a las Provincias, pero ahora nos cortan el programa Remediar que cubría buena parte de las enfermedades más frecuentes”, explicó el mandatario y agregó: “Parece que a veces uno exagera, pero no, es imposible así. Quitándole los remedios a 20 millones de personas, lo que producen es enfermedad y muerte. Esto es Milei, así es el gobierno desalmado de Milei.”.

El programa Medicamentos Bonaerenses es una decisión una política para continuar ayudando a la población de los 135 distritos. En una primera etapa incluyeron 45 de los 74 medicamentos del vademécum que Nación recortó. Los mismos están destinados a la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares, pulmonares, reumáticas, infecciones agudas, autoinmunes, anemia, osteoporosis y Parkinson, entre otras.

Según detallaron desde el Ministerio de Salud bonaerense, la Provincia realizará una inversión de “$24.500.000 millones”. Los medicamentos son entregados a los municipios para que, a través de los Centros de Salud, se otorguen a la población. La quita de la cobertura de Nación genera resultados adversos muy severos en materia sanitaria. “Se interrumpen los tratamientos, aumentan complicaciones evitables, se sobrecargan las guardias de los hospitales y afecta principalmente a la población de adultos mayores y sin cobertura”, explicaron desde la cartera sanitaria.

En particular, en la provincia de Buenos Aires “Remediar” alcanzaba a todos los distritos y se distribuía a través de 1.617 efectores. Así se cubrían 7.280.511 tratamientos que demandaban una inversión de $11.261.649.272. Desde 2023 a la fecha el recorte llegó a 128 localidades. Ello implicó una reducción de medicamentos de 10.458.567 a 4.636.253, es decir, una reducción del 55%.

Qué hará el gobierno Nacional

Según supo El Destape, el nuevo programa Remediar comenzará a regir plenamente a partir de septiembre y la cartera sanitaria se hará cargo de la provisión de medicamentos oncológicos y de alto costo que los gobiernos provinciales no proveen a las personas en situación de vulnerabilidad. Esta nueva etapa se enfocará en enfermedades prevenibles muy prevalentes con alto impacto en la salud de la población: cardiopatías isquémicas y enfermedad vascular cerebral. Tratar la hipertensión arterial previene la enfermedad, la discapacidad y la muerte provocadas por este factor de riesgo.

A través de un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, Remediar cubría el 90% de las patologías más frecuentes en el primer nivel de atención. El vademécum incluía 79 presentaciones farmacológicas, desde medicamentos para diabetes e hipertensión hasta antibióticos, corticoides y antiparasitarios. La eliminación del programa implica que esos 79 medicamentos se reducen a solo tres, focalizados en enfermedades cardiovasculares, denuncia el estudio.

“El cierre introduce un riesgo crítico de discontinuidad terapéutica”, señaló el informe que hace hincapié en el impacto sanitario de la discontinuidad en tratamientos crónicos como hipertensión o diabetes que aumentan el riesgo de complicaciones y descompensaciones. Ahora dependerá de la capacidad de compra de cada paciente o de las provincias.