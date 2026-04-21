De qué trata "Alguien tiene que saber", la serie de 8 capítulos que es tendencia en Netflix: reparto y por qué verla

Alfredo Castro protagoniza "Alguien tiene que saber". (Crédito de foto: Netflix)

La miniserie chilena Alguien tiene que saber se posiciona como una de las apuestas más intensas del catálogo reciente de Netflix. Estrenada en abril de 2026, esta producción de ocho episodios combina drama y thriller policial en una historia atravesada por desapariciones, secretos y silencios incómodos. Con un tono crudo y realista, la ficción se inspira en hechos reales que marcaron a la sociedad chilena, lo que potencia su impacto emocional. Se trata de una miniserie que no solo reconstruye un caso, sino que también expone las fallas institucionales y las tensiones sociales que rodean a este tipo de tragedias.

La historia de "Alguien tiene que saber"

La trama comienza con la desaparición de un joven tras una noche de fiesta, un hecho que desata una investigación compleja y cargada de incertidumbre. A partir de ese momento, la historia sigue tres ejes principales: la lucha incansable de una madre que busca respuestas, el trabajo obsesivo de un detective decidido a descubrir la verdad y el rol de un sacerdote que guarda información clave.

Durante los episodios, la serie se adentra en un entramado de pistas falsas, testimonios contradictorios y un pacto de silencio que dificulta el avance del caso. La narrativa sugiere que la desaparición no es un hecho aislado, sino parte de una red más amplia que involucra poder, corrupción y encubrimiento.

Ambientada a fines de los años 90, la producción reconstruye un clima social tenso, donde la desconfianza hacia las instituciones crece a medida que la verdad parece cada vez más lejana. En ese contexto, el relato no solo busca resolver el misterio, sino también retratar el impacto emocional y colectivo de una desaparición que deja marcas profundas.

Reparto principal de "Alguien tiene que saber"

Paulina García como María Teresa, la madre del joven desaparecido, eje emocional de la historia.

Alfredo Castro como Héctor Arenas, el detective que lidera la investigación.

Clemente Rodríguez como la víctima, cuya desaparición desencadena el conflicto central.

Gabriel Cañas como Andrés San Martín, el sacerdote que guarda un secreto clave.

Escena de "Alguien tiene que saber". (Crédito de foto: Netflix)

Con actuaciones sólidas y una historia que mantiene la tensión de principio a fin, esta miniserie resulta especialmente recomendable porque logra algo más que atrapar con su misterio: invita a reflexionar sobre el dolor de las familias, la importancia de la memoria y las deudas de la justicia. Su ritmo atrapante, sumado a un enfoque realista y comprometido, la convierten en una opción ideal para quienes buscan un thriller profundo, incómodo y con impacto social duradero.