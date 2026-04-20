Así es Embestida, la película de catástrofes, terror y supervivencia que arrasa en Netflix

La película sumó en la última semana 37.7 millones de visualizaciones.

Dirigida por Tommy Wirkola y estrenada el 10 de abril, Embestida arribó a Netflix, consolidándose como una de las producciones más exitosas de 2026.

Con una propuesta englobada en impacto visual donde catástrofes, terror y supervivencia ganan protagonismo, sumó en la última semana 37.7 millones de visualizaciones, lo que le permite hoy liderar el ranking de las más vistas a nivel global.

¿De qué se trata Embestida?

La historia se sitúa en un pequeño pueblo costero de Estados Unidos que se ve amenazado por la llegada de un huracán de categoría 5. Sin embargo, el desastre natural es apenas el punto de partida: la tormenta provoca inundaciones masivas que transforman las calles en canales de agua, donde comienzan a aparecer tiburones que invaden la ciudad y convierten el escenario en una trampa mortal para sus habitantes.

En ese contexto, Embestida sigue a distintos personajes que quedan atrapados en medio del caos. Entre ellos se destacan Lisa, una mujer embarazada que no logra evacuar a tiempo, y Dakota, una joven con agorafobia que termina involucrándose en su rescate. A la par, un grupo de hermanos adoptivos intenta sobrevivir en una casa inundada, mientras un investigador marino busca llegar a la zona para ayudar en medio del desastre.

Más allá del componente de acción y terror, la producción introduce, de fondo, una lectura vinculada al cambio climático y sus consecuencias, al plantear un escenario que, aunque extremo, toma inspiración en fenómenos reales, como inundaciones cada vez más intensas y alteraciones en el comportamiento de especies marinas.

Con una duración de casi una hora y media, Embestida se estructura como un thriller de supervivencia que alterna varias historias en paralelo y apuesta por un ritmo constante y situaciones de tensión. El resultado es una película irregular, pero efectiva como entretenimiento, que mezcla elementos del cine de desastre con el tono más exagerado del subgénero de tiburones.

Ficha técnica de Embestida