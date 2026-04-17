Qué serie de acción y suspenso ver en Netflix este fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de abril 2026

"Alguien tiene que saber", la nueva serie de Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

La serie chilena Alguien tiene que saber se suma al catálogo latinoamericano de Netflix con una propuesta que combina suspenso, drama y un fuerte anclaje en hechos reales. Con una narrativa tensa, la producción logra atrapar desde el primer episodio, apoyándose en una atmósfera inquietante y en un conflicto que crece capítulo a capítulo. La trama se inscribe en la tendencia de historias basadas en crímenes o sucesos reales que buscan no solo entretener, sino también generar conversación y reflexión en torno a lo ocurrido.

Una serie para ver este fin de semana

La trama gira en torno a una desaparición que sacude a una comunidad aparentemente tranquila. A partir de ese hecho inicial, la historia se despliega en múltiples líneas narrativas que van revelando secretos ocultos, vínculos rotos y verdades incómodas. Lo interesante es que la serie no se limita a una investigación policial clásica: también pone el foco en el impacto emocional del caso en el entorno cercano de la víctima, así como en las contradicciones de quienes intentan reconstruir lo sucedido. El relato avanza con giros medidos, evitando exageraciones, y construye una tensión sostenida que mantiene al espectador en constante alerta.

El elenco, compuesto por actores chilenos como Paulina García, Alfredo Castro y Gabriel Cañas, con trayectoria en cine y televisión, aporta solidez a la propuesta. Las interpretaciones resultan creíbles y contenidas, algo clave para una historia que depende tanto del clima como de los silencios. Los personajes, cada uno carga con su propia cuota de ambigüedad, lo que refuerza la idea central de la serie, donde nadie parece tener toda la verdad, pero todos saben algo. Esa construcción coral permite que el relato se enriquezca y evite caer en lugares comunes del género.

El caso de Jorge Matute llega a Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

El caso de Jorge Matute Johns

El cierre de la serie conecta directamente con el caso real que la inspira, un hecho que conmocionó a la opinión pública y mediática en su momento, que fue la desaparición de Jorge Matute Johns, ocurrida el 20 de noviembre de 1999, en Concepción. El joven de 23 años fue visto por última vez saliendo de la discoteca “La Cucaracha”, y durante años su paradero fue un enigma. Su cuerpo recién fue hallado en 2004, en circunstancias que nunca terminaron de esclarecerse. La investigación estuvo marcada por irregularidades, hipótesis contradictorias y denuncias de encubrimiento. El caso se convirtió en un símbolo en Chile de las fallas judiciales y del dolor de una familia que aún reclama verdad completa.