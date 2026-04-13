¿La serie "Rabo de Peixe" de Netflix está basada en hechos reales? Todo lo que se sabe

"Rabo de Peixe", dos temporadas basadas en un hecho ocurrido en Portugal. (Crédito de foto: Netflix)

La serie Rabo de Peixe, disponible en Netflix, es un thriller dramático portugués que combina crimen, tensión y un toque de humor ácido. La historia se sitúa en las Islas Azores y sigue a Eduardo, un joven pescador cuya vida da un giro inesperado cuando un barco cargado de cocaína naufraga frente a su pueblo. Junto a sus amigos Silvia, Rafael y Carlinhos, ve en ese hallazgo una oportunidad única para salir de la pobreza y cambiar su destino. Sin embargo, lo que comienza como una decisión desesperada pronto se transforma en una peligrosa espiral que involucra mafias internacionales, corrupción y violencia.

Los hechos reales de "Rabo de Peixe"

Uno de los grandes atractivos de la serie es que está basada en hechos reales, aunque con varias licencias narrativas. El punto de partida es un episodio ocurrido en 2001, cuando un cargamento de cocaína llegó a las costas del pueblo de Rabo de Peixe, en la isla de São Miguel, en Portugal. El incidente generó un fuerte impacto en la comunidad: muchos habitantes encontraron la droga sin saber exactamente qué era o dimensionar sus consecuencias, lo que derivó en una crisis social y sanitaria que se extendió durante años.

La serie toma ese hecho como inspiración, pero construye una ficción alrededor de los personajes y sus decisiones. Es decir, no es una reconstrucción fiel, sino una reinterpretación dramática que amplifica el conflicto y suma elementos propios del género, como persecuciones, traiciones y redes criminales internacionales.

"Rabo de Peixe", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

El paisaje portugués en "Rabo de Peixe"

Entre las peculiaridades que distinguen a Rabo de Peixe está su ambientación: las Azores no son solo un escenario, sino un elemento clave del relato, con sus paisajes imponentes y su sensación de aislamiento. También se destaca su mezcla de tonos, que combina drama social con momentos de humor ácido, algo poco habitual en series de narcotráfico. Además, el foco en personajes jóvenes y marginados le da un enfoque más humano, alejándose del típico relato centrado en grandes capos.

Otro punto llamativo es su formato: temporadas breves y capítulos intensos que apuestan por el ritmo rápido, lo que la vuelve ideal para maratonear. A eso se suma su crecimiento internacional, pasando de ser una producción portuguesa poco promocionada a convertirse en un fenómeno global dentro del catálogo de Netflix, con dos temporadas estrenadas.

Rabo de Peixe logra destacarse por su historia insólita, su base real y una mirada distinta sobre el mundo del crimen, donde lo extraordinario surge en el lugar más inesperado.