Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 13 al domingo 19 de abril 2026

Durante la semana, el catálogo de Netflix ofrece una combinación de estrenos recientes y varias producciones internacionales que abordan conflictos familiares, crímenes reales y relatos de tensión psicológica. Entre películas y series, hay títulos que permiten armar una buena agenda variada para ver de a poco, con episodios o historias que se adaptan a los diferentes días y horarios.
Películas recomendadas en Netflix
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53 domingos es un drama centrado en tres hermanos que se reúnen para decidir qué hacer con su padre anciano, cuyo comportamiento genera preocupación. Lo que comienza como una conversación racional deriva en un enfrentamiento de reproches acumulados y distintas formas de entender el cuidado familiar.
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El último gigante retrata vínculos atravesados por el duelo y la tensión emocional, con encuentros que obligan a los personajes a revisar su pasado y sus decisiones. Todo con las cataratas del Iguazú como escenografía.
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Comer, rezar, ladrar sigue a cinco dueños de perros que, incapaces de controlar a sus mascotas, recurren a un adiestrador de renombre en las montañas del Tirol, donde se desarrolla un proceso que mezcla disciplina, convivencia y transformación personal.
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La línea roja, que reconstruye una estafa telefónica de la que son víctimas tres mujeres, y que ahora buscan vengarse aunque tengan que perder un poco de dignidad.
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Un pueblo al rescate, una película sobre una comunidad que debe organizarse frente a una boda cancelada, que pone en riesgo la economía de Halina, y quizá también la del pueblo.
Series recomendadas en Netflix
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Sabuesos presenta a dos boxeadores que se ven arrastrados a situaciones extremas mientras intentan proteger a sus seres cercanos, combinando crimen y drama físico con una narrativa centrada en la lealtad.
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Algo terrible está a punto de suceder arranca con una boda inminente que se traslada a una finca familiar, donde comienzan a suceder episodios inquietantes, generando una progresiva sensación de amenaza dentro de un entorno aparentemente íntimo.
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El depredador de Sevilla es una serie documental que reconstruye el accionar de un criminal que operó durante años sin ser detectado, apoyándose en testimonios y material de investigación para narrar el caso.
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Errores épicos, centrada en las fallas humanas y organizacionales de dos hermanos que deben trabajar juntos, para personas muy peligrosas del crimen organizado, y siendo una muy extraña dupla desencadenan consecuencias inesperadas.
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Harry Hole es una serie que sigue a un detective marcado por sus propios conflictos mientras investiga crímenes complejos. Un protagonista que lidia con corrupción, crimen y problemas personales en Oslo, Noruega.