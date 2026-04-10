Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 13 al domingo 19 de abril 2026

Durante la semana, el catálogo de Netflix ofrece una combinación de estrenos recientes y varias producciones internacionales que abordan conflictos familiares, crímenes reales y relatos de tensión psicológica. Entre películas y series, hay títulos que permiten armar una buena agenda variada para ver de a poco, con episodios o historias que se adaptan a los diferentes días y horarios.

53 domingos es un drama centrado en tres hermanos que se reúnen para decidir qué hacer con su padre anciano, cuyo comportamiento genera preocupación. Lo que comienza como una conversación racional deriva en un enfrentamiento de reproches acumulados y distintas formas de entender el cuidado familiar.

El último gigante retrata vínculos atravesados por el duelo y la tensión emocional, con encuentros que obligan a los personajes a revisar su pasado y sus decisiones. Todo con las cataratas del Iguazú como escenografía.

Comer, rezar, ladrar sigue a cinco dueños de perros que, incapaces de controlar a sus mascotas, recurren a un adiestrador de renombre en las montañas del Tirol, donde se desarrolla un proceso que mezcla disciplina, convivencia y transformación personal.

La línea roja, que reconstruye una estafa telefónica de la que son víctimas tres mujeres, y que ahora buscan vengarse aunque tengan que perder un poco de dignidad.