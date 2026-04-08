El drama romántico que tiene nueva temporada y es furor en Netflix

Estrenada en marzo de 2026 y consolidándose una vez más como un fenómeno en Netflix, la séptima entrega de Un lugar para soñar profundiza en los vínculos emocionales que atraviesan a los habitantes del pequeño pueblo Virgin River.

Con 10 episodios, la nueva temporada mantiene su tono de drama romántico, aunque incorpora conflictos más intensos que reordenan varias de sus tramas principales.

¿De qué se trata la séptima temporada de Un lugar para soñar?

El eje central de la séptima entrega de Un lugar para soñar vuelve a estar puesto en la pareja protagonista, Mel Monroe y Jack Sheridan, quienes inician la trama como recién casados. La historia ahora se enfoca en su adaptación a la vida matrimonial y en un nuevo objetivo en común: formar una familia. En ese marco, la posibilidad de adoptar a un bebé se convierte en el motor emocional, aunque el proceso no está exento de obstáculos, dudas y giros inesperados.

A la par, la producción introduce un conflicto fuerte desde su génesis: la muerte de un personaje clave, que impacta en la comunidad y funciona como disparador de nuevas tensiones. Este hecho, junto con otras situaciones pendientes de la temporada anterior (como desapariciones y secretos aún sin resolver), aporta un componente de misterio que se entrelaza con el drama cotidiano.

Con personajes de estreno y el regreso de figuras ya conocidas, Un lugar para soñar 7 refuerza su carácter coral de la historia, manteniendo el equilibrio entre romance, drama y pequeños conflictos comunitarios, instancia que le permitió sumar hasta 2.4 millones de visualizaciones en sólo una semana y mantenerse en el Top 10 por cuatro semanas consecutivas.

Ficha técnica de Un lugar para soñar - Temporada 7