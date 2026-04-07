Santa Fe: un alumno llevó un arma de aire comprimido a una escuela y crece la preocupación

El nuevo episodio ocurrió este lunes en la escuela Alberdi de la ciudad de Rafaela.

A más de una semana del tiroteo en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, en el que murió Ian Cabrera, de 13 años, otro hecho conmocionó a la comunidad educativa de la provincia de Santa Fe: un chico llevó un arma de aire comprimido a clases.

El nuevo episodio ocurrió este lunes en la escuela Alberdi, ubicada en la calle Sarmiento al 200, de la ciudad de Rafaela, que había sido centro de una serie de amenazas virales sobre futuras matanzas escolares. Estas fueron denunciadas por una directora y finalizaron con la detención de un adolescente en Sunchales.

La advertencia comenzó a circular en grupos de WhatsApp y en distintas cuentas de Instagram. En la misma se mencionaban posibles ataques en instituciones secundarias puntuales de la ciudad de Sunchales, Rafaela y la región.

Un arma en la escuela de Rafaela

En el nuevo caso intervino una docente que detectó que el chico tenía una actitud sospechosa y se percató de que llevaba una pistola escondida en su mochila. Al verlo, activó el protocolo correspondiente y dio aviso a la Policía. Los efectivos constataron que se trataba de una arma de aire comprimido calibre 4.5, accionada a gas, con su cargador pero sin municiones.

"Desde la escuela dijeron que el padre confirmó que el arma es de él, que estaba guardada en un placard y en un lugar alto", contó Jorge, padre de una alumna, en diálogo con Aire de Santa Fe. "Los padres estamos muy preocupados y nuestra hija de ocho años también manifiesta una preocupación e inquietud ante esto. Nos contaba que desde que pasó lo de San Cristóbal mira los ventanales y puertas para ver dónde puede escaparse. Le tuve que explicar que ante algo se tire al piso y es una escuela del nivel primario. Es doloroso y preocupante", detalló.

Luego de conocerse el hecho, muchas familias decidieron no enviar a sus hijos a clase este martes, cuando la escuela mantenía guarda policial.

Cómo sigue el caso de San Cristóbal

Esta madrugada se realizaron dos nuevos allanamientos en domicilios vinculados al segundo detenido por el tiroteo en San Cristóbal, un adolescente de 16 años que tendría vínculo con el tirador (G. C.). Al joven se lo acusó de tener conocimiento previo de que el ataque habría sido planificado.

Cabe recordar que el joven es inimputable aunque los fiscales señalaron que "hubo planificación". En este marco, el nuevo acusado fue arrestado cuando circulaba por la Ruta Nacional N° 11, a la altura de la localidad santafesina de Nelson.

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, contó al medio citado que en los operativos se secuestró material que será puesto a disposición de la Justicia para la formulación de cargos del nuevo detenido, que a diferencia del tirador es punible.

Los elementos secuestrados son "de carácter informático, precisó Galfrascoli. Serán peritados por la unidad antiterrorista de la Policía Federal. El funcionario también precisó que cuando detuvieron al joven, este se encontraba en una camioneta con sus padres y creen que se estaba yendo de la ciudad, "asumiendo la responsabilidad de cosas que había hecho".