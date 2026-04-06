A pocos días de un episodio que sacudió a la comunidad educativa de todo el país, la violencia escolar volvió a instalarse en el centro de la escena en Santa Fe. En las últimas horas, las autoridades detuvieron a un adolescente de 16 años que amenazó con protagonizar un tiroteo en distintas escuelas de la zona.

La advertencia comenzó a circular en grupos de WhatsApp y en distintas cuentas de Instagram. En la misma se mencionaban posibles ataques en instituciones secundarias puntuales de la ciudad de Sunchales, de Rafaela y la región. La incertidumbre que soslayó el contenido llevó a que las autoridades educativas activaran rápidamente protocolos de seguridad.

La amenaza que movilizó a las autoridades

Ante la circulación del mensaje en las redes, la directora de la escuela Malvinas Argentinas de Rafaela decidió radicar la denuncia formal de los hechos, para poder activar consecuentemente el operativo preventivo. Desde ese momento, tanto las autoridades provinciales como las municipales trabajaron para contener a los alumnos, las familias, los docentes y los directivos de la comunidad educativa y evitar que el miedo continuara escalando.

La investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), que avanzó con rapidez y concretó un allanamiento en un domicilio de la ciudad de Sunchales. Allí fue detenido un adolescente de 16 años, identificado como S. L. B. M. y señalado como presunto autor del mensaje que se volvió viral.

Durante el procedimiento los agentes secuestraron un revólver cargado y varios dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación.

Una investigación en curso y refuerzo total de medidas preventivas

Uno de los puntos que más preocupa a los investigadores es la posibilidad de que el joven haya tenido contacto con comunidades digitales que glorifican las masacres escolares. Esta línea de análisis busca esclarecer si existieron influencias externas que dictaron la amenaza o contribuyeron en la difusión.

Después del allanamiento seguido de detención, el adolescente fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V y quedó a disposición de la Justicia. La fiscal Lorena Korakis, a cargo del caso, confirmó que la causa continúa abierta y que no se descartan nuevas medidas, como podrían ser allanamientos u otras detenciones.

Desde el Gobierno provincial y los organismos educativos también reiteraron la precaución de no compartir mensajes alarmistas sin verificar su origen. Así, se evita la propagación del miedo y la desinformación en la comunidad.