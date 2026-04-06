Llega "Rocambole en el camino" al cine, el documental que revela el universo simbólico de Los Redondos

"Rocambole en el camino", una producción argentina sobre el rock y el arte.

El cine documental argentino suma un nuevo título que promete atraer tanto a fanáticos del rock como a amantes del arte visual. Rocambole en el camino llega a la pantalla grande con la intención de explorar la vida y obra de Ricardo Cohen, figura central en la construcción estética del rock nacional. El estreno será el sábado 25 de abril a las 20 horas en el Cine Gaumont, con una segunda función prevista para el martes 28 de abril en el mismo horario y lugar.

Una mirada al universo simbólico de Los Redondos

Uno de los ejes principales del documental es la revisita al universo simbólico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda con la que Rocambole construyó una identidad visual inconfundible. Desde las tapas de álbumes hasta afiches, entradas, escenografías y proyecciones, su trabajo definió una estética que trascendió lo musical para convertirse en parte del ADN cultural argentino. El film recupera ese legado desde una perspectiva personal, en la que el propio artista desentraña el sentido detrás de cada imagen.

Con una duración de 89 minutos, Rocambole en el camino no solo retrata a un creador fundamental, sino también a un pensador que eligió mantenerse cerca del público, llevando su obra más allá de los circuitos tradicionales. Esa decisión de construir desde la independencia y el contacto directo con la gente es uno de los aspectos más destacados del relato, que invita a reflexionar sobre el rol del arte en la cultura popular.

"Rocambole en el camino": estreno en el Cine Gaumont.

Dirección y producción del documental

Dirigido por Marcia Paradiso y Matías González, el documental propone un recorrido íntimo por el universo creativo de Rocambole. Lejos de una biografía convencional, la película se construye como un viaje sensorial que parte desde su taller en la ciudad de La Plata y se expande hacia distintos espacios culturales donde su obra sigue generando impacto. A lo largo del film, el artista dialoga con el periodista Oscar Jalil, abriendo recuerdos y reflexiones que permiten comprender su mirada y su proceso creativo.

La película cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), además del apoyo de BAFILM y del Instituto Nacional de la Música, consolidando su lugar dentro de la producción audiovisual nacional.

El estreno de Rocambole en el camino es una oportunidad para descubrir el detrás de escena de una obra que marcó generaciones. Más que un documental, es un encuentro cercano con uno de los artistas más influyentes de la cultura popular argentina.