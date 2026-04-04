Malvinas, huellas que no se borran: la exposición formoseña que mantiene viva la memoria de los excombatientes

En el marco de las conmemoraciones por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el gobierno de Formosa presenta la exposición titulada “Malvinas: huellas que no se borran”, que reúne imágenes, libros y documentos para mantener viva la memoria colectiva sobre el conflicto del Atlántico Sur en 1982.

La muestra está abierta hasta el 10 de abril, de 8 a 19 horas, en el Archivo Histórico y Biblioteca Provincial, el objetivo de la muestra es crear un espacio para reflexionar y seguir construyendo memoria.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el miembro del Archivo Histórico provincial, Javier Núñez explicó: “En esta oportunidad vamos a presentar imágenes, libros y documentos hasta el 10 de abril”. Y resaltó como novedad que, en la exposición, “hay una serie compuesta por fotógrafos de Télam, que un documento histórico importante para tener en cuenta cómo se representaba la guerra a la ciudadanía argentina”.

La muestra incluye libros y documentos, entre ellos cobra relevancia el informe Rattenbach, que fue el trabajo realizado por una comisión especial creada por el último Gobierno militar que analizó el desempeño de las conducciones de las fuerzas armadas en la guerra de Malvinas.

“Tenemos un material que es muy interesante, tanto para docentes, estudiantes, investigadores, como para la ciudadanía en general”, cerró, invitando a visitar la muestra en el Archivo Histórico de la ciudad capital.

Acerca del Archivo Histórico provincial

Es una institución cultural que reúne, conserva, organiza, clasifica y difunde el patrimonio documental e histórico de la provincia de Formosa, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Su misión es servir como fuente para la investigación, la enseñanza y la divulgación de la historia provincial.

El Archivo fue creado formalmente por Ley Provincial en 1973, aunque su recolección documental comenzó décadas antes. En septiembre de 2001 se inauguró su sede actual en la calle San Martín 857, en la capital provincial. La Sala de Lectura lleva el nombre del profesor José Alsina, quien fue clave en su organización.

En el Archivo Histórico y la Biblioteca Provincial de Formosa se encargan de resguardar el patrimonio documental de la provincia, facilitando el acceso a investigadores, docentes, estudiantes y al público en general. Además, promueven actividades culturales como exposiciones, charlas y talleres que permiten conocer y difundir la historia provincial.

Insfrán encabezó el acto por la memoria de veteranos

En el marco del aniversario 44º de la Guerra de las Islas Malvinas, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, rindió homenaje a los veteranos y caídos en las tierras australes, antesala a la vigilia que se realizará en todo el territorio nacional. A través de la inauguración de una plazoleta que levanta la memoria de los Héroes de Malvinas, el Gobierno provincial busca reafirmar la memoria, el respeto y la gratitud hacia los protagonistas de la gesta.

"En la víspera del Día del Vetarano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, inauguramos la Plazoleta "Héroes de Malvinas", un paseo que recuerda la gesta de los valientes compatriotas que defendieron con orgullo la soberanía nacional. Este gesto que manifiesta nuestro eterno agradecimiento hacia ellos y mantiene en alto nuestro compromiso con esta causa nacional", expresó el mandatario provincial a través de sus redes sociales X.

Al finalizar la emotiva ceremonia, el gobernador Insfrán realizó el tradicional corte de cintas, descubrimiento de placa recordatoria y encendido del sistema lumínico de este es un nuevo espacio público, en memoria de los veteranos y caídos formoseños en el Atlántico Sur.