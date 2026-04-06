Receta de sándwich de milanesa de pescado y milanesa de calamar: cómo hacerlas según un chef especialista

El uso de proteínas de mar permite transformar el clásico sándwich en una opción más liviana y sofisticada

Las recetas de cocina con impronta casera siguen ganando protagonismo en la mesa diaria, y el sándwich de milanesa se mantiene como uno de los favoritos. En esta versión, el pescado y el calamar aportan frescura y variedad, con técnicas que combinan tradición e inspiración de la cocina peruana.

Cómo preparar un sándwich de milanesa con sabor gourmet

El secreto de estas preparaciones radica en la calidad de los ingredientes y en el equilibrio de texturas. Tanto el pescado como el calamar requieren una cocción precisa para lograr un exterior crocante y un interior jugoso, mientras que las salsas y vegetales completan el perfil de sabor.

Estas versiones, difundidas por especialistas gastronómicos, permiten llevar el clásico sándwich de milanesa a un nivel más sofisticado sin perder su esencia popular.

Ingredientes para el sándwich de milanesa de pescado y calamar

Para la premezcla de harina:

Harina 000, 300 g

Almidón (chuño), 60 g

Harina de maíz, 10 g

Para la milanesa de pescado:

Filete de pescado (lenguado, corvina, mero o pescadilla), 80 g

Sal fina, 3 g

Cilantro, 8 g

Salsa tártara, 2 g

Lechuga criolla, 15 g

Pan milonga, 1 unidad

Aceite para freír, 100 ml

Harina premezcla, 20 g

Ají limo, 5 g

Tomate, 40 g

Limón, 40 g

Panko, 20 g

Cebolla morada, 40 g

Jugo de jengibre, 10 g

Ajo, cantidad necesaria

Para la salsa tártara:

Cebolla blanca, 29 g

Alcaparras, 23 g

Mayonesa, 600 g

Limón, 6 g

Sal fina, 5 g

Salsa inglesa, 58 ml

Huevos cocidos, 2 unidades

Para la milanesa de calamar:

Calamar en aros, 100 g

Huevo batido, 1 unidad

Jugo de limón, 30 g

Premezcla de harina, 20 g

Sal fina, 3 g

Ajo, 3 g

Jugo de jengibre, 3 g

Ají limo, 5 g

Aceite para freír, 70 ml

Pan milonga, 1 unidad

Cebolla morada, 40 g

Lechuga criolla, 15 g

Cilantro, 5 g

Para la mayonesa de sriracha:

Mayonesa, 15 g

Salsa sriracha, 10 g

Jugo de limón, 30 g

Sal fina, cantidad necesaria

Pasta de ajo, 3 g

Aceite de sésamo, 3 ml

Cómo hacer sándwich de milanesa de pescado y calamar

La preparación requiere precisión en el rebozado y la fritura, además de una correcta combinación de condimentos

Preparar la premezcla integrando harina, almidón y harina de maíz en un bowl. Reservar. Para la salsa tártara, hervir y picar los huevos, mezclar con mayonesa, cebolla, alcaparras, limón, sal y salsa inglesa hasta lograr una textura homogénea. Sazonar el pescado con limón, sal, ajo y jengibre. Pasar por la premezcla, luego por huevo batido y finalmente por panko. Freír en aceite caliente hasta dorar. Para el calamar, condimentar con limón, sal, ajo y jengibre. Rebozar en huevo y luego en la premezcla. Freír hasta lograr una textura crocante. Preparar la mayonesa de sriracha mezclando todos los ingredientes hasta integrar. Para el armado del sándwich de pescado, colocar en pan caliente la lechuga, tomate, milanesa, salsa tártara, cebolla, ají limo y cilantro. Para el sándwich de calamar, disponer lechuga, calamar frito, cebolla y mayonesa de sriracha. Completar con cilantro y cerrar el pan.

Un clásico reinventado dentro de las recetas de cocina

Estas preparaciones muestran cómo el tradicional sándwich de milanesa puede adaptarse a nuevos ingredientes sin perder identidad. El uso de pescado fresco y calamar aporta alternativas más livianas, mientras que las salsas y condimentos suman complejidad.

Dentro de las recetas de cocina actuales, estas versiones se destacan por su versatilidad y por ofrecer una opción diferente que mantiene el espíritu de uno de los platos más representativos de la cocina urbana.