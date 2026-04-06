Receta de sándwich de milanesa de pescado y milanesa de calamar: cómo hacerlas según un chef especialista

Las recetas de cocina con impronta casera siguen ganando protagonismo en la mesa diaria, y el sándwich de milanesa se mantiene como uno de los favoritos. En esta versión, el pescado y el calamar aportan frescura y variedad, con técnicas que combinan tradición e inspiración de la cocina peruana.
Cómo preparar un sándwich de milanesa con sabor gourmet
El secreto de estas preparaciones radica en la calidad de los ingredientes y en el equilibrio de texturas. Tanto el pescado como el calamar requieren una cocción precisa para lograr un exterior crocante y un interior jugoso, mientras que las salsas y vegetales completan el perfil de sabor.
Estas versiones, difundidas por especialistas gastronómicos, permiten llevar el clásico sándwich de milanesa a un nivel más sofisticado sin perder su esencia popular.
Ingredientes para el sándwich de milanesa de pescado y calamar
Para la premezcla de harina:
- Harina 000, 300 g
- Almidón (chuño), 60 g
- Harina de maíz, 10 g
Para la milanesa de pescado:
- Filete de pescado (lenguado, corvina, mero o pescadilla), 80 g
- Sal fina, 3 g
- Cilantro, 8 g
- Salsa tártara, 2 g
- Lechuga criolla, 15 g
- Pan milonga, 1 unidad
- Aceite para freír, 100 ml
- Harina premezcla, 20 g
- Ají limo, 5 g
- Tomate, 40 g
- Limón, 40 g
- Panko, 20 g
- Cebolla morada, 40 g
- Jugo de jengibre, 10 g
- Ajo, cantidad necesaria
Para la salsa tártara:
- Cebolla blanca, 29 g
- Alcaparras, 23 g
- Mayonesa, 600 g
- Limón, 6 g
- Sal fina, 5 g
- Salsa inglesa, 58 ml
- Huevos cocidos, 2 unidades
Para la milanesa de calamar:
- Calamar en aros, 100 g
- Huevo batido, 1 unidad
- Jugo de limón, 30 g
- Premezcla de harina, 20 g
- Sal fina, 3 g
- Ajo, 3 g
- Jugo de jengibre, 3 g
- Ají limo, 5 g
- Aceite para freír, 70 ml
- Pan milonga, 1 unidad
- Cebolla morada, 40 g
- Lechuga criolla, 15 g
- Cilantro, 5 g
Para la mayonesa de sriracha:
- Mayonesa, 15 g
- Salsa sriracha, 10 g
- Jugo de limón, 30 g
- Sal fina, cantidad necesaria
- Pasta de ajo, 3 g
- Aceite de sésamo, 3 ml
Cómo hacer sándwich de milanesa de pescado y calamar
- Preparar la premezcla integrando harina, almidón y harina de maíz en un bowl. Reservar.
- Para la salsa tártara, hervir y picar los huevos, mezclar con mayonesa, cebolla, alcaparras, limón, sal y salsa inglesa hasta lograr una textura homogénea.
- Sazonar el pescado con limón, sal, ajo y jengibre. Pasar por la premezcla, luego por huevo batido y finalmente por panko. Freír en aceite caliente hasta dorar.
- Para el calamar, condimentar con limón, sal, ajo y jengibre. Rebozar en huevo y luego en la premezcla. Freír hasta lograr una textura crocante.
- Preparar la mayonesa de sriracha mezclando todos los ingredientes hasta integrar.
- Para el armado del sándwich de pescado, colocar en pan caliente la lechuga, tomate, milanesa, salsa tártara, cebolla, ají limo y cilantro.
- Para el sándwich de calamar, disponer lechuga, calamar frito, cebolla y mayonesa de sriracha. Completar con cilantro y cerrar el pan.
Un clásico reinventado dentro de las recetas de cocina
Estas preparaciones muestran cómo el tradicional sándwich de milanesa puede adaptarse a nuevos ingredientes sin perder identidad. El uso de pescado fresco y calamar aporta alternativas más livianas, mientras que las salsas y condimentos suman complejidad.
Dentro de las recetas de cocina actuales, estas versiones se destacan por su versatilidad y por ofrecer una opción diferente que mantiene el espíritu de uno de los platos más representativos de la cocina urbana.