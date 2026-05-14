Caída de ventas y cierre de locales: advierten que hay "12 despidos por día" en el sector comercial de Corrientes

En medio de la profunda baja del consumo por la crisis desatada por el gobierno de Javier Milei, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Corrientes, José Gatti, advirtió que actualmente se producen "12 despidos por día" en la provincia y describió un escenario marcado por el cierre de locales, caída de ventas y fuerte incertidumbre laboral.

Gatti encendió las alarmas por la cantidad de trabajadores de distintos rubros que quedan en la calle. "Estamos viviendo una situación muy preocupante", afirmó el secretario general, quien explicó que las cesantías son informadas diariamente por la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia que gobierna Juan Pablo Valdés.

El representante del sector sostuvo que la situación afecta principalmente a pequeñas empresas, pymes, comercios barriales y cadenas de supermercados. Según detalló, una de las empresas más afectadas es la cadena de supermercados regional, que desde agosto del año pasado viene reduciendo personal y ya habría despedido a unos 50 trabajadores.

Además, señaló que la caída del consumo es uno de los principales factores detrás de la crisis comercial. A eso sumó el crecimiento de las compras online y el avance de plataformas internacionales, que según indicó impactan directamente sobre el comercio local. "La venta online de plataformas internacionales también provoca la baja del consumo nacional", cuestionó en declaraciones para Radio Dos.

De esta manera, describió un panorama visible en el microcentro correntino, especialmente en rubros como indumentaria y calzado. "Las calles cercanas a Junín están llenas de locales vacíos", relató. Además, sostuvo que en todo el país ya cerraron unas 25 mil pymes y se perdieron más de 250 mil puestos de trabajo vinculados al sector.

Mientras el gobernador es un fiel aliado del Gobierno nacional, no aplica medidas para que los correntinos tengan una mejora visible en sus vidas. Los comerciantes sufren el contexto económico: Gatti remarcó que los aumentos salariales logrados en paritarias resultan "insuficientes" frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Según indicó, el acuerdo más reciente contempla subas del 2% para abril y del 1,5% para mayo y junio, además de un bono de 120 mil pesos.

El sector comercial lidera el cierre de empresas en plena caída del consumo

El último dato del EMAE-IDENC confirma que el sector comercial cayó 7,0% en febrero y se consolidó como uno de los principales lastres de la actividad.

En ese sentido, las ventas en Supermercados se derrumbaron 3,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado del primer bimestre, la contracción fue del 2,1%. En Autoservicios mayoristas, las cifras del INDEC dieron cuenta de una caída del 1,2% interanual, con un leve aumento acumulado (0,1%). En comercios de barrio la baja fue del 3,8% respecto al mismo mes de 2025, según la consultora Scentia.

Sin embargo, el problema ya no es solo cuánto vende el comercio, sino cuántos comercios quedan. En el último año, la mayor parte de las empresas que cerraron pertenece a este sector: 3.109 firmas menos, en un escenario donde las ventas se contraen de forma generalizada. De hecho, incluso en supermercados -un indicador clave del consumo básico- las caídas se registraron en las 24 jurisdicciones del país frente a 2023.

La explicación está en los ingresos. Los salarios reales se deterioran desde hace meses y las paritarias, atravesadas por sumas fijas y ajustes por debajo de la inflación, no logran revertir la tendencia. Al mismo tiempo, los sectores más vulnerables enfrentan un recorte aún más profundo: la AUH y la Tarjeta Alimentar hoy cubren menos del 20% del costo de vida, reduciendo el piso mismo del consumo.