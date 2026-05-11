Pese al apoyo de Valdés a Milei, Nación no envía recursos para obra pública

A pesar de que el gobernador Juan Pablo Valdés se alinea a los proyectos del presidente Javier Milei, las promesas de Nación no se ven materializadas en la provincia de Corrientes. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, Alfredo de Jesús Ramírez, denunció una drástica desfinanciación en infraestructura por parte de la administración libertaria al señalar que no se pueden realizar bacheos porque "no están enviando plata".

La preocupación de los trabajadores viales se suma a los recientes reclamos de intendentes y legisladores locales, quienes exigen que la Casa Rosada reactive las obras de mantenimiento antes de que el deterioro de las rutas nacionales en Corrientes sea irreversible. La situación afecta directamente a los 1.100 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el territorio correntino, incluyendo arterias vitales para el Mercosur y la producción regional como las rutas 12, 14, 118, 119 y 120. Según Ramírez, el estado de las mismas oscila actualmente entre "regular y malo".

La falta de recursos es tal que las únicas tareas vigentes se reducen a intervenciones mínimas en la Ruta 120, realizadas únicamente porque aún cuentan con material acopiado del año pasado. "La Ruta 14 está en muy mal estado en todo el tramo concesionado. Un día de lluvia parece una laguna", advirtió el referente gremial en diálogo con Radio UNNE. Además, señaló que el riesgo de hidroplaneo y siniestros fatales que esto conlleva para los usuarios.

El caso de la autovía de la Ruta Nacional 12 es preocupante. Si bien el Gobierno nacional informó un avance físico del 77,58%, admitió que el ritmo de obra se vio afectado en los últimos meses y que se están realizando gestiones para readecuar las condiciones financieras del contrato. En la práctica, esto confirma una desaceleración que en varios tramos ya se traduce en paralización.

Días atrás, el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR), Roberto Báez, advirtió sobre el impacto de la detención de la autovía, una obra de 13 kilómetros considerada estratégica para la conectividad provincial. "Vemos con suma preocupación la interrupción de la obra; es mejor que no se hubiese hecho nada en el punto en el cual estamos", afirmó a medios locales.

Construcción en crisis: alertan por despidos y falta de respuestas

El secretario general de la UOCRA Corrientes, Juan de Dios Ávalos, describió un escenario crítico a fines de marzo: "Hace una quincena hubo un 50% de despedidos y luego la empresa largó a todo lo que faltaba porque ya no tiene cómo seguir subsistiendo", afirmó en declaraciones para NEA Hoy.

La situación actual no es aislada, sino que se inscribe en un reclamo más amplio y sostenido en el tiempo. A fines de 2025, tras un siniestro vial de gravedad en el puente General Manuel Belgrano, las federaciones económicas de Corrientes y Chaco emitieron un duro comunicado conjunto en el que calificaron como “urgente e impostergable” la construcción de un segundo puente. El accidente, que dejó una víctima fatal y múltiples vehículos involucrados, volvió a poner en evidencia la saturación de una infraestructura por la que circulan diariamente miles de personas y cargas.

En ese momento, las entidades advirtieron que la falta de una alternativa no solo compromete la seguridad vial, sino también la continuidad de la logística regional y el desarrollo productivo del NEA. El secretario Ávalos confirmó que solicitó una audiencia con el gobernador Valdés, aunque hasta el momento no obtuvo una respuesta favorable.