Que un futbolista argentino despierte admiración en Brasil ya es algo infrecuente. Que esa admiración alcance el punto de que miles de familias brasileñas decidan bautizar a sus hijos con su apellido es un fenómeno que no tiene precedentes en la historia del fútbol sudamericano. Pero eso es exactamente lo que generó Juan Román Riquelme, el ídolo y actual presidente de Boca Juniors y el futbolista que transformó un apellido en el nombre de pila más elegido de toda una generación en el país más futbolero del mundo.

Los números son oficiales y no dejan lugar a interpretaciones. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 14.391 varones nacidos en Brasil fueron inscriptos con Riquelme como primer nombre. El 99% de esos registros corresponden a la década del 2000, lo que representa un crecimiento de 6.894% respecto de la década anterior. Ningún otro nombre en la historia reciente de Brasil tuvo un salto semejante.

El nombre que reemplazó a Ronaldo y Romario

El dato más impactante que arrojó el relevamiento es que Riquelme desplazó a nombres que hasta ese momento eran los favoritos del fútbol brasileño. En un país donde bautizar a los hijos en honor a los ídolos deportivos es una tradición arraigada, el apellido del 10 de Boca superó en crecimiento a los Ronaldos y Romarios que habían dominado las décadas anteriores.

La relación entre el fenómeno y la trayectoria futbolística de Riquelme es directa. Las Copa Libertadores que Boca Juniors conquistó bajo la dirección de Carlos Bianchi en 2000, 2001, 2003 y 2007 tuvieron como denominador común los enfrentamientos contra equipos brasileños, y Riquelme fue la figura excluyente en la mayoría de ellos.

El propio IBGE señaló esa conexión: Román fue clave para eliminar a cuatro clubes brasileños en esas campañas, con un impacto especial sobre Palmeiras, al que derrotó en la final de 2000 y en las semifinales de 2001. Esas actuaciones generaron un efecto paradójico: los hinchas de los clubes rivales de los eliminados comenzaron a admirar al argentino que castigaba a sus enemigos.

El brasileño que se llama Riquelme y juega en Primera

Entre esos miles de brasileños hay una historia que cierra el círculo de manera perfecta. Riquelme Carvalho Araújo Viana nació en Barra Mansa, un municipio del estado de Río de Janeiro rodeado de canchas de tierra, a 150 kilómetros de las playas más turísticas de la ciudad.

Un miércoles de junio de 2007, con apenas cinco años, Carvalho estaba frente a un televisor con una pelota apoyada sobre su pie izquierdo cuando vio una genialidad de Riquelme en la final de la Libertadores entre Boca y Gremio. En ese momento se enteró de que su nombre era un homenaje al 10 xeneize. Hoy, casi dos décadas después, es futbolista profesional del Vasco Da Gama en el Brasileirao.

Las variantes del nombre y la presencia en el fútbol juvenil

El fenómeno no se reduce a una sola forma de escritura. El censo detectó múltiples variantes adaptadas a la fonética portuguesa: 2.683 Rikelme, 500 Rikelmy, 421 Rickelmi, 354 Riquelmy, 201 Rickelme y 106 Ryquelme, entre otras combinaciones. En todos los casos, la referencia es la misma.

Y la tendencia llegó también a las canchas. En la Copinha, el campeonato Sub 20 más importante de Brasil, la edición 2023 contó con 12 jugadores llamados Riquelme distribuidos en equipos como Corinthians, Cruzeiro, Chapecoense, Fluminense, Fortaleza, Vitoria y Figueirense, entre otros. Muchos de los chicos bautizados a principios de los 2000 no solo recibieron el nombre del ídolo sino que siguieron su camino dentro del fútbol.

Por qué Brasil eligió a un argentino

La pregunta resulta inevitable en un país que se considera la cuna del fútbol, donde nacieron Pelé, Ronaldo, Ronaldinho y Neymar, y donde cada generación produce sus propios ídolos. ¿Por qué elegir el apellido de un argentino?

El periodista Carlos Massari, creador del proyecto Copa Além da Copa que investiga la relación entre historia, cultura y deporte en São Paulo, ofreció una explicación que tiene sentido. Los grandes enfrentamientos de Boca contra equipos brasileños en la Libertadores generaron una admiración inesperada, sobre todo entre los hinchas rivales de los clubes eliminados. Esa admiración, combinada con la tradición brasileña de trasladar el nombre de los ídolos deportivos a los hijos, produjo esta ola masiva de registros.

Lo que Riquelme logró en Brasil va más allá de una curiosidad estadística. Es la prueba de que su manera de jugar al fútbol, esa mezcla de elegancia y potrero, conquistó al público más exigente del continente. Hoy es presidente de Boca Juniors, pero del otro lado de la frontera sigue siendo algo más: un nombre propio que miles de jóvenes brasileños llevan con orgullo.