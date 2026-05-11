Vuelven después de 50 años: por primera vez, turistas filman un animal en peligro de extinción en Corrientes

En pleno sendero público de la Reserva Provincial Iberá, en la provincia de Corrientes, una pareja de turistas se encontró a apenas metros de un yaguareté. Uno de estos animales estaba sentado sobre el camino y, lejos de reaccionar mal, simplemente se levantó y volvió al monte con total tranquilidad mientras era filmado por los jóvenes.

Se trata de “Ombú”, un joven macho de aproximadamente un año y medio nacido en San Alonso, que actualmente atraviesa su etapa de dispersión natural y llegó hasta la Colonia Carlos Pellegrini, uno de los puntos turísticos más visitados de los Esteros del Iberá.

Es la primera vez que los turistas logran observar y grabar a un yaguareté en esa zona de público acceso. Las imágenes evidenciaron lo que los expertos en la conservación de la especie remarcan desde hace mucho tiempo: este ejemplar evita el contacto con las personas y no representa una amenaza para quienes visitan el parque.

La aparición del felino en un área turística refleja también el crecimiento sostenido de la población de la especie en Corrientes, una provincia que décadas atrás había llevado al yaguareté al borde de la desaparición por la caza indiscriminada.

El refugio del yaguareté en Argentina

Hoy la provincia de Corrientes alberga alrededor de 50 yaguaretés en libertad, una cifra que representa casi el 10% de toda la población nacional de la especie. El Parque Iberá ya es considerado el área protegida con mayor densidad de estos felinos en el país y posiciona a la provincia como la de mayor cantidad de ejemplares en toda la región chaqueña.

El regreso del yaguareté no solo tiene impacto ambiental. También se convirtió en uno de los principales motores del turismo de naturaleza en la región. Cada vez más visitantes llegan atraídos por la posibilidad de observar fauna silvestre en libertad, una actividad que impulsa la economía de las comunidades locales y presenta al Iberá como uno de los destinos ecoturísticos más importantes de Argentina.

Las organizaciones conservacionistas destacan que este proceso es el resultado de años de trabajo sostenido en restauración ambiental y reintroducción de especies. “El sueño de volver a ver yaguaretés libres en los esteros del Iberá es hoy una realidad", expresaron desde el proyecto de conservación.

El rol del mayor felino de América

El yaguareté (Panthera onca) es el felino más grande del continente americano. Los machos pueden pesar hasta 140 kilos y medir cerca de 2,5 metros de largo. Históricamente, ocupaba un territorio que se extendía desde el sur de Estados Unidos hasta el sur argentino, aunque actualmente en el país solo conserva cerca del 5% de su distribución original.

La destrucción del hábitat natural, la expansión de la frontera agropecuaria y la caza ilegal provocaron un fuerte retroceso de la especie en casi todas las provincias argentinas. Corrientes aparece hoy como la gran excepción: es el único distrito donde la población de yaguaretés está creciendo, en número y en territorio ocupado.

Su presencia resulta fundamental para el equilibrio ecológico. Como depredador, regula las poblaciones de otras especies y mantiene el funcionamiento natural del ecosistema.