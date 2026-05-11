Rolando Graña contó lo que muchos sospechaban sobre Milei y nadie confirmaba: "El sobre"

Rolando Graña contó lo que muchos sospechaban sobre Milei.

El periodista Rolando Graña lanzó una feroz respuesta contra el presidente Javier Milei por sus constantes ataques a la prensa. Con mucha ironía, el conductor expuso las recientes críticas de prestigiosas publicaciones extranjeras hacia la gestión libertaria y acorraló al oficialismo con sus propios insultos.

Durante su programa en A24, el conductor analizó la estrategia presidencial para desprestigiar a los comunicadores locales. "La culpa siempre somos los periodistas ensobrados. Como dice Javier Milei, el 95 por ciento, no se sabe quién es el otro 5 por ciento, somos ensobrados, corruptos, mentirosos", arrancó Graña y continuó: "Se ve que el sobre también llegó a The Economist".

El revés de la prensa extranjera

Para profundizar su descargo, la figura del canal recordó que esa influyente revista de orientación liberal elogió al jefe de Estado en el pasado, pero ahora titula que el mandatario "está en serios problemas". Además, sumó al Wall Street Journal a la lista de medios internacionales que hoy cuestionan el rumbo del país a pesar de su inicial simpatía. "The Economist dice, más o menos, lo que dice el promedio de la prensa argentina", sentenció el periodista para avalar el trabajo de sus colegas.

Rolando Graña contó lo que muchos sospechaban sobre Milei.

Finalmente, el conductor cerró su columna con una advertencia sobre las consecuencias de esta violencia discursiva. "Claro, nosotros somos ensobrados, corruptos, pauteros, todas las barbaridades que suele decir el Presidente", ironizó y sentenció en vivo: "Pero él no se da cuenta de que esto lo desprestigia, también a nivel internacional".