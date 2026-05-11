Majul tuvo que salvarle las papas a Caputo por un terrible furcio en vivo: "No"

Majul tuvo que salvarle las papas a Caputo por un terrible furcio en vivo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó proyectar un futuro próspero para el país, pero cometió un grave error temporal. En medio de su discurso sobre las supuestas mejoras, el funcionario confundió las fechas.

La insólita confusión ocurrió en un análisis sobre los plazos de la recuperación económica. En La Nación Más, el periodista Luis Majul le consultó sobre sus pronósticos a mediano y largo plazo: "Esos 18 o 20 meses, ¿los mantiene firmes?".

Ante la pregunta, el titular de la cartera de Economía ratificó su postura optimista y detalló los beneficios de las nuevas normativas oficiales. "Como te digo, a partir de junio, con el inicio de obra en todos los kilómetros estos de ruta, la bonanza empieza su retroalimentación", aseguró-

Para sostener su relato, el ministro enumeró las ventajas para los empresarios. Según su visión, las compañías van a contratar más personal gracias a la reducción de las cargas sociales y la creación de un fondo especial para despidos. "Entonces, todo eso viene en los próximos 18 meses y va a ser un círculo virtuoso", aseguró.

Majul tuvo que salvarle las papas a Caputo por un terrible furcio en vivo.

El furcio de Caputo en vivo

Al momento de coronar su proyección positiva, el funcionario traicionó su propio discurso y viajó al pasado de manera inconsciente. "Por eso yo imagino un 2019 absolutamente diferente", lanzó sin percibir su equivocación. Frente a semejante furcio, su interlocutor saltó de inmediato para corregir el error y evitar un papelón mayor: "2019 no". Tras la rápida intervención del conductor, el entrevistado reaccionó y reformuló su frase final: "2027 absolutamente diferente a lo que imagina la gente".