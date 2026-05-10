Con 25 proyectos en marcha en el Plan Quinquenal, La Rioja apuesta a la minería como motor de desarrollo

La Rioja avanza en la consolidación de su perfil minero con 25 proyectos activos distribuidos en distintos puntos del territorio y una estrategia de desarrollo a largo plazo impulsada a través del nuevo Plan Quinquenal Minero 2026-2030. El Gobierno provincial apuesta a transformar el potencial geológico riojano en un motor de crecimiento económico, generación de empleo y fortalecimiento de proveedores locales, con eje en la participación comunitaria y el control ambiental.

En el marco de la presentación oficial del plan, la secretaria de Minería, Ivanna Guardia, destacó el crecimiento sostenido de la actividad y aseguró que la provincia atraviesa una etapa clave de expansión minera. “Hoy estamos haciendo minería”, sostuvo la funcionaria al presentar los lineamientos estratégicos del programa diseñado para el período 2026-2030.

Actualmente, el mapa minero riojano cuenta con 25 proyectos en marcha. De ese total, 18 se encuentran en etapa de prospección, donde se desarrollan tareas iniciales de relevamiento geológico y toma de muestras, mientras que otros siete ya avanzan en fase de exploración con perforaciones y estudios más profundos sobre los recursos disponibles. Además, hay 12 empresas operativas trabajando en distintos sectores de la cordillera riojana.

La mayor concentración de proyectos se ubica en el Valle del Bermejo, particularmente en las localidades de Villa Castelli, Vinchina y Villa Unión, regiones que se perfilan como polos estratégicos para el desarrollo de la actividad minera provincial.

Desde el Ejecutivo provincial proyectan además un crecimiento importante en la inversión privada durante los próximos meses. Según explicó Guardia, se espera que tres nuevas empresas se sumen a las campañas de perforación, con inversiones iniciales cercanas a los cuatro millones de dólares por proyecto.

La funcionaria señaló que el objetivo es que el crecimiento del sector tenga impacto directo en la economía regional y en la generación de empleo local. En ese sentido, uno de los ejes centrales del Plan Quinquenal apunta a fortalecer la capacitación y formación de trabajadores riojanos vinculados a la actividad minera.

El Gobierno provincial trabaja junto a instituciones educativas como la Tecnicatura Superior en Minas de Guandacol y universidades locales para garantizar que los puestos técnicos y operativos puedan ser cubiertos por mano de obra provincial.

“Queremos fortalecer a proveedores locales e instituciones educativas para acompañar la formación de estudiantes y responder a los estándares que demanda actualmente la actividad”, explicó Guardia.

El plan minero también incorpora una fuerte impronta social y comunitaria. Según detalló la secretaria, el documento fue elaborado colocando “a la comunidad riojana en el centro”, contemplando mecanismos de participación ciudadana y estrategias para mejorar la comunicación pública sobre la actividad.

Entre las iniciativas mencionadas aparece el desarrollo de un sistema de monitoreo ambiental participativo que permitirá mayor control y transparencia sobre los proyectos. “Queremos mostrar la mayor transparencia y participación, y eso va a ayudar mucho a que la comunidad pueda acompañar”, afirmó la funcionaria.

El programa se estructura sobre cinco ejes estratégicos: modernización institucional y normativa; inversión y economía local; ambiente y comunidad; educación, empleo y territorio; y comunicación minera.

En paralelo, la Provincia avanza en la implementación de herramientas digitales para modernizar la gestión del sector. Guardia confirmó que este año se pondrá en marcha un sistema de gestión documental digital y una plataforma específica para proyectos mineros.

Otro de los puntos destacados por la funcionaria fue el impulso a la minería artesanal y a programas con impacto social directo. En ese marco, mencionó un taller de artesanía en piedra destinado a pacientes de salud mental, iniciativa que combina inclusión social y capacitación productiva.

Además, el Gobierno provincial prepara un programa específico orientado a promover la formación e inserción de mujeres dentro de la actividad minera, en un sector históricamente masculinizado.