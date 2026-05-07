"No hay minería sin un Estado fuerte": Quintela presentó Plan Minero 2026-2030 para La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela presentó el Plan Quinquenal de Desarrollo Minero 2026-2030 y ratificó una postura central para su gestión: “No hay minería seria sin un Estado fuerte”. El mandatario lanzó la nueva hoja de ruta minera con foco en el control estatal, el desarrollo de proveedores locales, la generación de empleo y el cuidado ambiental, en medio del crecimiento de proyectos de exploración vinculados principalmente al cobre y al oro.

La presentación se realizó en la Sala Coty del Paseo Cultural Castro Barros y fue planteada por el Gobierno provincial como un paso estratégico para consolidar una política minera propia frente al escenario de transición energética global. “No partimos de cero. Venimos construyendo. Venimos trabajando para ordenar el sector, para generar condiciones, para abrir posibilidades reales y para transformar el potencial geológico de la provincia en desarrollo concreto para nuestra gente”, afirmó Quintela durante el acto.

El gobernador remarcó además que el plan surge de una articulación entre el Estado provincial, universidades, sectores científicos, empresas y comunidades locales. En ese marco, defendió el rol estatal dentro del desarrollo minero y dejó una de las definiciones políticas más fuertes de la jornada: “El Estado conduce, regula, planifica y controla. No hay minería seria sin un Estado fuerte”.

La postura también incluyó una defensa de la intervención pública frente a los debates sobre extractivismo y recursos naturales. “No hay inversión genuina sin seguridad jurídica. No hay licencia social sin transparencia. Y no hay futuro posible si no cuidamos el agua, el ambiente y la vida de nuestras comunidades”, sostuvo.

El plan proyecta ampliar la actividad exploratoria durante los próximos años y aumentar el impacto económico de la minería dentro del territorio provincial. Según explicó el Gobierno riojano, uno de los objetivos centrales es que la actividad genere valor agregado local y no se limite únicamente a la extracción de recursos.

“No alcanza con extraer recursos: la actividad tiene que derramar en empleo, servicios, logística, pymes, oficios, capacitación y oportunidades para cada departamento de la provincia”, señaló Quintela. El mandatario también vinculó la política minera con una visión de soberanía sobre los recursos estratégicos y el proceso de transición energética internacional. “Tenemos que hacerlo a nuestra manera: con identidad riojana, soberanía, cuidado ambiental y justicia social”, expresó.

En la misma línea, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, destacó que la minería “hoy es algo real y tangible” en la provincia después de años de incertidumbre y proyectos inconclusos. Actualmente, La Rioja cuenta con 18 proyectos en etapa de prospección y otros siete en fase de exploración avanzada, lo que ya implica perforaciones, inversiones y generación de empleo en distintos departamentos.

“Que la riqueza esté ahí y no podamos darle valor no sirve de nada”, afirmó Bazán, quien insistió en que la minería debe traducirse en oportunidades concretas para los riojanos. El funcionario explicó que los proyectos vinculados al cobre y al oro ya comenzaron a movilizar proveedores locales y servicios asociados a la actividad minera. “Muchos proveedores que antes debían salir de la provincia para ganar experiencia, hoy pueden hacerlo en La Rioja”, indicó.

Además, adelantó que para la próxima campaña minera se proyectan entre 20 mil y 25 mil metros de perforación, lo que podría ampliar la demanda de empleo y fortalecer el entramado económico local.

El Plan Quinquenal también contempla el desarrollo de minería no metalífera y busca diversificar la actividad en distintas regiones de la provincia. Según explicó Bazán, la estrategia fue elaborada junto a universidades, gremios, empresas y distintas áreas del Gobierno provincial, incluyendo ministerios vinculados al ambiente, el agua, la educación y la producción. “Esto es fruto de un trabajo colectivo y coordinado, con un eje claro en el cuidado ambiental”, sostuvo el ministro.