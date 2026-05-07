La producción, creada por Yavuz Turgul, mezcla drama familiar, romance y conflictos económicos en una historia centrada en dos personas que provienen de mundos completamente opuestos.

Estrenada en 2025 y de sólo 8 capítulos, la serie turca Amar, perder se consolida como una de las nuevas apuestas románticas incorporadas en el catálogo de Netflix.

La producción, creada por Yavuz Turgul, mezcla drama familiar, romance y conflictos económicos en una historia centrada en dos personas que provienen de mundos completamente opuestos.

Protagonizada por İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem y Yasemin Kay Allen, Amar, perder reúne 6,3 puntos sobre 10 en IMDb, mientras que en Just Watch en la posición 142 de las tendencias a nivel global.

¿De qué se trata Amar, perder?

La trama gira en torno a Afife, una joven guionista que además intenta sostener el restaurante familiar en medio de una fuerte crisis económica. Cuando las deudas comienzan a acumularse, aparece Kemal, heredero de una familia dedicada al cobro de préstamos. El encuentro entre ambos desata una relación marcada por tensiones, secretos y diferencias personales que terminan afectando a las dos familias.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la historia muestra cómo “un romance condenado cambia el destino de dos familias” cuando la joven se enamora de Kemal. A partir de ese vínculo, la serie desarrolla conflictos relacionados con el honor, la lealtad familiar y las decisiones personales frente a situaciones límite.

Uno de los aspectos más destacados de la producción es su tono melodramático, característico de las series turcas, aunque con una narrativa más contenida y centrada en los vínculos entre los personajes. La ficción combina romance, conflictos económicos y tensiones familiares en episodios de entre 45 minutos y una hora de duración.

Ficha técnica de Amar, perder