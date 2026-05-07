Una agenda con todos los condimentos del arte

Delfina Campos presenta Toca y Muerde

Delfina Campos y We Are The Grand presentan "Toca y Muerde", una cumbre del pop-rock transandino producida por Tomás Pérez Massad. El nuevo single, gestado en el emblemático estudio La Salitrera en Santiago de Chile, fusiona la melancolía del indie argentino con el pulso del rock chileno en una colaboración de alto impacto regional.

La cantante argentina se une a una de las bandas más relevantes de la escena chilena actual, We Are The Grand, y al reconocido productor Tomás Perez para presentar "Toca y Muerde" un single captura la esencia del pop-rock de los 90 y principios de los 2000.

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La semilla de "Toca y Muerde" se plantó en junio de 2025, durante la primera visita de Delfina Campos a Chile. En el marco de una sesión de composición en el estudio La Salitrera (Santiago), la química creativa entre la artista y el productor Tomás Pérez Massad fue instantánea.

“Tomás tenía una progresión de acordes, me la mostró en la guitarra y ahí surgió la melodía de la estrofa y el estribillo”, relata Delfina sobre el proceso. La grabación definitiva se concretó en agosto de ese año, consolidando una estética de pop-rock noventero con influencias que van desde la atmósfera de Depeche Mode hasta la impronta sonora de Gustavo Cerati. La búsqueda de un formato a dúo llevó a Tomás Perez a sugerir la participación de We Are The Grand, cuya identidad sonora encajaba a la perfección con la propuesta. La banda chilena aportó su sello grabando baterías, bajos y guitarras, sumando la voz de su líder, Seba, para completar este cruce de fronteras.

Toda la arquitectura sonora de la canción fue diseñada por Tomás Pérez Massad. En Toca y Muerde, el productor no solo equilibra las dos fuerzas rioplatenses y chilenas, sino que también deja entrever la estética de su propio camino solista: una búsqueda que mezcla el indie con el rock experimental y una sensibilidad profundamente cinematográfica.

Blanca Paloma, por primera vez en Buenos Aires

El Centro Cultural de España en Buenos Aires recibe a la cantautora española Blanca Paloma, quien se presentará por primera vez en Argentina el jueves 7 de mayo en la Usina del Arte y el domingo 10 de mayo a las 15, en la Feria Internacional del Libro. Nacida en Elche, Blanca Paloma es una de las cantantes y compositoras más singulares de la actualidad.

Su proyecto artístico se construye desde el flamenco y otras músicas de raíz, reinterpretadas desde una mirada contemporánea y profundamente personal. Sus canciones destacan por su fuerza simbólica, su honestidad emocional y una identidad artística única en la que lo popular y lo experimental conviven con naturalidad.

En 2023 alcanzó gran popularidad ganando Benidorm Fest y representando a España en el Festival de Eurovisión con su canción EAEA, una nana flamenca que consolidó su proyección internacional gracias a su originalidad artística y coherencia estética. Su paso por Eurovisión reafirmó su compromiso con una música arriesgada, ajena a fórmulas convencionales y profundamente conectada con la tradición oral. Actualmente, Blanca Paloma está nominada a los 40 Premios Goya por su canción Caminar El Tiempo a la vez que prepara el lanzamiento de su disco debut Trenza Mía: un proyecto que habita las luces y sombras del querer a través de la tradición flamenca, el pop alternativo y la canción de autor.

Una comedia negra con tensión, misterio y vínculos al límite

Prohibido subir al altillo es una comedia negra vibrante que sumerge al espectador en un universo cargado de tensión, misterio y vínculos al límite. Escrita por Ana Celentano y dirigida por Silvana Amaro, la obra se presenta todos los sábados de mayo y junio a las 21 en Área 623 (Pasco 623, CABA), en la Ciudad de Buenos Aires.

La historia sigue a siete adolescentes que llegan entusiasmados a una casa de fin de semana en la isla Macedonio con la intención de relajarse. Sin embargo, apenas se instalan, una densa nube tóxica desciende sobre el lugar, imponiendo una cuarentena estricta y dejándolos completamente aislados. Atrapados en ese espacio, deberán enfrentarse al hambre, el insomnio, comportamientos extraños y una creciente sensación de peligro. En ese contexto, el altillo prohibido se convierte en el centro de todas las tensiones. Asociado a una historia oscura y a objetos que parecen despertar ecos del pasado, ese espacio clausurado comienza a operar como detonante de miedos, deseos y secretos.

Entre confesiones veladas, vínculos cruzados y una convivencia cada vez más asfixiante, la obra construye un clima donde lo psicológico y lo fantástico se entrelazan. El elenco está integrado por Helena Hendler, Juana Quintela, Ana Castro, Federica Simone, Agustín Furio, Salvador Petrucelli y Ennio Morriconi, quienes encarnan a este grupo de jóvenes atrapados en una experiencia que transformará sus vínculos para siempre.

Sapos de otro pozo, en la Feria del Libro

Sapos de otro pozo es una obra colectiva y multimedial que rescata las experiencias de los exilios políticos por las dictaduras de países del Cono Sur durante las décadas de 1960 y 1970, con una mirada particular: la de quienes transitaron esa etapa durante su niñez. El libro integra las voces de autores distribuidos en más de veinte países, utilizando diversos lenguajes para visibilizar el impacto de estas vivencias en la vida de sus protagonistas. En él, se reúnen más de 100 relatos, testimonios, cartas, fotos y producciones artísticas de personas que atravesaron el exilio durante sus infancias en los años ´70 y ´80.

El resultado es un libro coral, íntimo y político; y el primero editado por sus propios protagonistas junto a la editorial FiloSurfer. En mayo, y con el brillo de la Feria del Libro alumbrando a las editoriales, continúan las presentaciones de esta hermosa cartografía colectiva de las infancias en el exilio. El domingo 10 de mayo, a las 14, la cita será en el Stand de la Provincia de Buenos Aires (Pabellón azul) N° 602 de la Feria Internacional del Libro, con la participación de Silvana Casali.

Este trabajo comenzó a gestarse en 2020, a partir de una convocatoria abierta que realizó Hijas e Hijos del Exilio desde Argentina y que recorrió 27 países. La edición de 300 páginas, contiene también fotos, ilustraciones y material audiovisual al que se puede acceder con Códigos QR, una propuesta del equipo editor para amplificar el acceso a los materiales que conforman este trabajo. Además, cuenta con dos prologuistas de lujo: el músico Luis Pescetti, que con sus canciones estuvo presente en la infancia de muchos niños y niñas en el exilio; y Natalia Montealegre Alegría, Antropóloga especialista en estudios sobre memoria y violencia estatal durante la dictadura en Uruguay. En la contratapa, la escritora y periodista Gabriela Borrelli resume con maestría los detalles más singulares de esta cartografía.

Rodeos, un estreno de Ana Laura Lozza & Bárbara Hang

Paraíso Club estrenó Rodeos, la nueva obra de Ana Laura Lozza & Bárbara Hang con funciones los domingos 10 y 17/5 y los sábados 9 y 16/5, en Azotea.ARS (Córdoba 543, piso 4). Se trata de una comunidad de artistas y socios que financia y produce obras de teatro, danza y performance durante todo el año. Funciona como un club, pero de artes escénicas, donde el público deja de ser espectador pasivo para involucrarse activamente en los procesos de creación.

A través de una membresía accesible, participa en la financiación de las obras y en instancias de intercambio como talleres, encuentros y debates con lxs artistas. Tras quince años de trabajo conjunto, Lozza & Hang investigan en Rodeos el compromiso como un estado relacional radical. La obra toma como punto de partida la interdependencia y la vulnerabilidad para preguntarse por las formas de sostener una vida en común.

“La vida es un problema en común que inevitablemente nos transforma. ¿Qué ocurre cuando dejamos de negar esa exposición mutua y aceptamos que existir es depender?, ¿Qué estructuras, temporalidades y cuerpos necesitamos reinventar para sostenernos en una vida en común?”, dicen las creadoras.

El Teatro del Pueblo abre la puerta a Pequeño William

Pequeño William llega al Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, CABA) con una propuesta teatral que revisita el universo de Hamlet desde una mirada contemporánea, sensible y profundamente original. Escrita por Adriana Tursi y dirigida por Tatiana Santana, se presentará a partir del sábado 9 de mayo a las 19, con la actuación protagónica de Sebastián Pajoni en un desafío escénico singular: un solo actor que da vida a múltiples personajes.

La obra que participó del XV Festival Shakespeare Buenos Aires, trata de una versión libre del clásico de William Shakespeare que propone un cruce entre tiempos, lenguajes y emociones. Entre el futuro y la memoria, entre la peste y los fantasmas, un niño y un juglar imaginan el Hamlet que pueden, el que necesitan. En ese juego escénico, el teatro se convierte en espejo, trinchera y posibilidad de redención.

Con una impronta que combina lo lúdico y lo poético, la obra construye un diálogo sin tiempo entre las palabras de “El Bardo” y la intensidad de nuestro presente, abordando temas universales como la vida, la muerte, la identidad y el paso de la infancia a la adultez. A través de un dispositivo actoral potente, Sebastián Pajoni interpreta doce personajes, desplegando una narrativa dinámica que sostiene la tensión entre lo clásico y lo contemporáneo.

Para cuando la lluvia lo permite...

Y si la lluvia nos deja es un drama intimista que se adentra en las grietas de una familia atravesada por el silencio, el dolor y los secretos no dichos. Escrita y dirigida por Cristian Ruibal, la obra se presenta los jueves a las 20:30 a partir del 7 de mayo en Fandango Teatro (Luis Viale 108, CABA). La historia sitúa al espectador en una casa de campo abandonada, en medio de una tormenta implacable. Allí, tres hermanos -Horacio, Guillermo y Luciana- se ven obligados a refugiarse mientras trasladan las cenizas de su madre. Lo que comienza como una pausa obligada por el clima se transforma en un encierro cargado de tensión, reproches y verdades postergadas.

La obra propone una exploración sobre las marcas que dejan los secretos, el peso del pasado y la dificultad de reconstruir los vínculos cuando el dolor aún no ha sido nombrado. A través de una atmósfera cargada y diálogos punzantes, pone en escena temas como el duelo, la salud mental, el abuso silenciado y las complejas dinámicas familiares. El elenco está integrado por Florencia Bartolacci, Marcelo Ergas, Cristian Ruibal y Victoria Alessandra Spano, quienes construyen una experiencia escénica intensa donde la emoción y el conflicto se sostienen en cada instante.

Lipán, una fantasía musical

El Cine Gaumont, Avenida Rivadavia 1635, lleva a sus pantallas Lipán, una fantasía musical dirigida por Gonzalo Calzada y protagonizada por el músico jujeño Tomás Lipán. El film podrá verse en funciones diarias a las 20 en sala 2 hasta el miércoles 13 de mayo. Lipán fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura de Jujuy, y además fue el film de apertura de la 9° edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas.

Tomás Lipán es cantor y referente fundamental del folclore del norte argentino. Nacido en Purmamarca, Jujuy, su voz se ha formado en el seno de la tradición oral, la copla y las ceremonias populares, manteniendo un vínculo profundo con el territorio y la memoria de su cultura. La película propone un encuentro íntimo y atemporal entre Lipán y un diablo del carnaval, una presencia simbólica que abre un diálogo profundo sobre la vida. A través de canciones y relatos, emergen recuerdos de infancia y reflexiones sobre el amor, la muerte, la amistad y la fuerza ritual del carnaval. Todas las imágenes y canciones fueron producidas especialmente para la película Lipán, y registradas en los territorios que forman parte de la vida de Tomás Lipán: la Quebrada, la Puna, pueblos, peñas y escenarios.