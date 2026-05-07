River Plate vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 del Apertura

Por el partido del Apertura, el Millonario juega ante el Ciclón buscando la clasificación. El juego se disputa el domingo 10 de mayo, desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio River Camp.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (4) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue un empate por 0 a 0.
El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.
Los resultados de River Plate en partidos del Apertura
- Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs River Plate 1 (24 de enero)
- Fase de Grupos: River Plate 2 vs Gimnasia 0 (28 de enero)
- Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs River Plate 0 (1 de febrero)
- Fase de Grupos: River Plate 1 vs Tigre 4 (7 de febrero)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs River Plate 0 (12 de febrero)
- Fase de Grupos: Vélez 1 vs River Plate 0 (22 de febrero)
- Fase de Grupos: River Plate 3 vs Banfield 1 (26 de febrero)
- Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 1 vs River Plate 1 (2 de marzo)
- Fase de Grupos: Huracán 1 vs River Plate 2 (12 de marzo)
- Fase de Grupos: River Plate 2 vs Sarmiento 0 (15 de marzo)
- Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 0 vs River Plate 2 (22 de marzo)
- Fase de Grupos: River Plate 3 vs Belgrano 0 (5 de abril)
- Fase de Grupos: Racing Club 0 vs River Plate 2 (12 de abril)
- Fase de Grupos: River Plate 0 vs Boca Juniors 1 (19 de abril)
- Fase de Grupos: River Plate 3 vs Aldosivi 1 (25 de abril)
- Fase de Grupos: River Plate 0 vs Atlético Tucumán 1 (3 de mayo)
Los resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura
- Fase de Grupos: San Lorenzo 2 vs Lanús 3 (23 de enero)
- Fase de Grupos: Gimnasia (Mendoza) 0 vs San Lorenzo 1 (27 de enero)
- Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (31 de enero)
- Fase de Grupos: Huracán 1 vs San Lorenzo 0 (8 de febrero)
- Fase de Grupos: Unión 0 vs San Lorenzo 0 (13 de febrero)
- Fase de Grupos: San Lorenzo 2 vs Estudiantes (RC) 0 (22 de febrero)
- Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Instituto 1 (24 de febrero)
- Fase de Grupos: Talleres 0 vs San Lorenzo 0 (28 de febrero)
- Fase de Grupos: Boca Juniors 1 vs San Lorenzo 1 (11 de marzo)
- Fase de Grupos: San Lorenzo 2 vs Defensa y Justicia 5 (16 de marzo)
- Fase de Grupos: Dep. Riestra 1 vs San Lorenzo 1 (25 de marzo)
- Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Estudiantes 0 (3 de abril)
- Fase de Grupos: Newell`s 0 vs San Lorenzo 0 (12 de abril)
- Fase de Grupos: San Lorenzo 0 vs Vélez 0 (20 de abril)
- Fase de Grupos: Platense 0 vs San Lorenzo 1 (24 de abril)
- Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Independiente 2 (2 de mayo)
Horario River Plate y San Lorenzo, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas