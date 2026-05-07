La literatura en las redes: cómo TikTok está redefiniendo la forma en que leemos.

Durante años, la relación con la lectura estuvo mediada por librerías, reseñas especializadas o recomendaciones académicas. Hoy, cada vez más personas descubren qué leer en un lugar distinto: el feed de TikTok.

En el marco de la 50° edición de la Feria del Libro de Buenos Aires, TikTok pone en valor el crecimiento de #BookTok en Argentina, una comunidad en constante expansión que impulsa millones de contenidos y transforma la lectura en una experiencia colectiva, donde descubrir libros se convierte en conversación, recomendación y acción.

En este contexto, #BookTok emerge como uno de los fenómenos culturales más relevantes, consolidando a la plataforma como un espacio donde las historias no solo se consumen, sino que se comparten, se interpretan y se recomiendan en comunidad, impulsando una nueva forma de conectar con los libros a partir de la emoción, la identificación y la conversación.

Una comunidad que vuelve a poner la lectura en agenda. El crecimiento de BookTok refleja un cambio en los hábitos culturales: leer deja de ser una actividad individual para convertirse en una experiencia social. Durante el último año, en Argentina y la región, los hashtags vinculados a #BookTok y #Libros superan los 1,5 millones de creaciones, mientras que #BookTok alcanza más de 2 mil millones de visualizaciones solo en el país, consolidando una comunidad activa y en expansión.

A través de reseñas, recomendaciones, reacciones y teorías, los usuarios transforman la lectura en un espacio de intercambio horizontal, donde cualquier persona puede participar, opinar y descubrir nuevas historias.

Creadores que impulsan la conversación

El crecimiento de BookTok está impulsado por una comunidad diversa de creadores que cumplen distintos roles dentro del ecosistema. Algunos se especializan en recomendaciones y descubrimiento, viralizando títulos a partir de formatos ágiles y accesibles. Otros construyen comunidades desde lo emocional, compartiendo reacciones, reflexiones y experiencias de lectura que generan identificación. También existen perfiles enfocados en géneros específicos, como fantasía, romance o thriller, y creadores que aportan análisis más profundos sobre narrativa, autores y tendencias editoriales.

En conjunto, estos perfiles transforman la lectura en una experiencia compartida, donde el contenido no solo informa, sino que también genera conversación y comunidad.

@victoria.resco

@bel.sancho

@juanakette

@flordapiaggi

@luciaenpapel

@agusgrimmpitch

@almendraveiga

@mimundoentrepaginas

Tendencias que nacen en la comunidad. Uno de los aspectos más distintivos de #BookTok es la velocidad con la que surgen tendencias literarias. Libros publicados hace años vuelven a posicionarse a partir de un video viral, mientras que autores emergentes encuentran nuevas audiencias gracias a la recomendación de creadores. Además de viralizar títulos, BookTok impulsa conversaciones más amplias en torno a emociones, vínculos, identidad y experiencias generacionales, integrando la lectura a conversaciones culturales que trascienden el libro en sí.

La literatura en las redes: cómo TikTok está redefiniendo la forma en que leemos.

Del contenido al fenómeno cultural. El impacto de BookTok también se traslada al mundo offline. Librerías, editoriales y ferias del libro incorporan cada vez más el pulso de TikTok para entender qué buscan los lectores, mientras que títulos que se vuelven virales pueden ganar visibilidad y demanda en muy poco tiempo.

Así, TikTok se consolida como uno de los principales espacios donde las personas descubren qué leer, qué autores explorar y qué historias las interpelan. Porque en TikTok, los libros no solo se leen: se recomiendan, se discuten y se viven en comunidad.