Anthropic presenta nueva función para ayudar a sus agentes de IA a mejorar por sí mismos

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Anthropic se ve en esta ilustración

El laboratorio de inteligencia artificial Anthropic presentó el miércoles ‌una nueva ‌función para su agente Claude, a la que denomina "dreaming".

Disponible como avance de investigación, "dreaming" viene incluido en su software para gestionar agentes, es decir, los programas de IA que realizan ​tareas con ⁠poca intervención humana.

El objetivo de ‌la función es la automejora. ⁠Puede revisar el ⁠trabajo de los agentes entre sesiones, descubrir patrones y actualizar archivos que almacenan ⁠las preferencias del usuario y ​otro contexto, según Anthropic.

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La ‌nueva función, presentada en su ‌conferencia de desarrolladores en San ⁠Francisco forma parte de los esfuerzos de Anthropic por captar clientes empresariales, tras el aumento de ​popularidad ‌de su agente de programación impulsado por IA.

La empresa emergente había presentado 10 agentes de IA centrados en el ámbito ⁠financiero en un evento en Nueva York, en el que señaló que el sector tecnológico representaba su mayor fuente de ingresos empresariales, seguido de las instituciones financieras.

Las medidas de esta empresa ‌emergente, respaldada por Google y Amazon.com, han golpeado a las acciones de software como servicio (SaaS), ya que el mercado espera que la IA revolucione ‌los negocios tradicionales.

Anthropic también anunció una mayor disponibilidad de otras funciones, como la ‌que permite ⁠a su agente de IA desglosar y delegar tareas ​a otros agentes especializados.

Con información de Reuters