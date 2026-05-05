Principales CEO tecnológicos europeos piden simplificación de la normativa sobre IA

Las regulaciones europeas sobre inteligencia artificial deberían reducirse y simplificarse, afirmaron los CEO de siete de las principales empresas tecnológicas europeas -como Christophe Fouquet, del fabricante de equipos para chips informáticos ASML- en un artículo de opinión publicado el martes.
La Unión Europea reanudará este mes las conversaciones para racionalizar la Ley de IA de 2024 del bloque y la Comisión Europea, el órgano ejecutivo del bloque, también tiene previsto presentar su "Paquete de Soberanía Tecnológica" el 27 de mayo, que incluye planes aún en fase de negociación para apoyar a la industria de los chips informáticos y la infraestructura de IA.
"Más de tres años después del 'momento ChatGPT', Europa sigue debatiendo la regulación, mientras que otros llevan tiempo centrando su atención en la ampliación de la IA en sistemas físicos y robótica", escribieron los ejecutivos en el artículo.
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El texto, publicado en periódicos como el Handelsblatt alemán y el Corriere della Sera italiano, también abogó por una política industrial más firme y por normas de fusiones y adquisiciones que permitan a las empresas europeas crecer.
"Nos enfrentamos a mercados fragmentados y a rivales subvencionados con una penetración de mercado muy fuerte en la UE", escribieron los ejecutivos.
El artículo estaba firmado por los presidentes ejecutivos de ASML, Airbus, Ericsson, Mistral AI, Nokia,, SAP AG y Siemens, y se publicó tras una reunión con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Con información de Reuters