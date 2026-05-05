En su programa Habrá Consecuencias de El Destape AM 1070, el periodista Ari Lijalad analizó lo que define como una "ofensiva final" del gobierno de Javier Milei sobre el patrimonio estatal. Según el periodista, no se trata solo de una cuestión fiscal, sino de un cambio de diseño geopolítico donde el Estado argentino pierde soberanía sobre recursos estratégicos como el agua, la energía y el control de los ríos.

Lijalad comenzó poniendo el foco en la figura de Diego Chaher, el funcionario de Javier Milei encargado de las privatizaciones, cuya misión es clara y sin matices. "El objetivo que tiene este gobierno es vender todo lo que pueda ser vendido o cerrar lo que ellos consideran que no tiene sentido que siga abierto", sentenció el periodista.

Para Lijalad, esta política de privatizaciones no contempla términos medios ni eficiencia estatal: "Chaher no está ahí para mejorar las empresas, está ahí para liquidarlas". Según detalló, el plan oficial consiste en desfinanciar las compañías para luego justificar su venta por "monedas" bajo la premisa de que son deficitarias.

El blindaje legal: el "cepo" a la soberanía futura

Uno de los puntos más alarmantes de la editorial fue la mención a los mecanismos legales que el oficialismo busca implementar para que el proceso sea irreversible. Lijalad explicó que el Gobierno está diseñando contratos que actúen como un seguro contra cualquier intento de reestatización por parte de futuras administraciones.

"Están armando un esquema de blindaje para que, si un próximo gobierno quiere recuperar AySA o Aerolíneas, el costo de las indemnizaciones sea tan impagable que la recuperación sea imposible", advirtió. El periodista calificó esta maniobra como una entrega de la soberanía: "Es una forma de atar de manos al pueblo argentino por las próximas décadas, quitándole la posibilidad de decidir sobre sus propios recursos".

El agua y la energía en la mira

Lijalad fue especialmente crítico con la situación de AySA y los recientes cambios que permiten cortar el suministro de agua por falta de pago, algo que anteriormente estaba protegido por considerarse un derecho humano básico. "Están convirtiendo un derecho esencial en una mercancía más para hacer la empresa 'atractiva' al capital privado", señaló con dureza.

En cuanto al sector energético, mencionó el caso de Transener y el avance de intereses privados. "Vemos cómo se desprenden de la red de alta tensión, que es la columna vertebral de la energía en el país, entregándola a grupos que tienen vínculos directos con el poder económico del momento", afirmó el conductor de Habrá Consecuencias.

El Paraná y la sombra de Estados Unidos

Finalmente, Lijalad dedicó un tramo de su intervención a la Hidrovía del Río Paraná, señalando la creciente influencia militar y técnica de los Estados Unidos en la zona. Para el periodista, el interés de Washington es explícito y cuenta con el beneplácito de la Casa Rosada.

"Lo que estamos viendo es una extranjerización de nuestra logística nacional", denunció el periodista. Según su análisis, "mientras nos distraen con las redes sociales y las discusiones del vocero, por detrás están entregando las llaves de nuestra salida al mundo al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos".

Lijalad concluyó con una reflexión sobre el futuro inmediato: "No es solo una cuestión de pesos o de déficit; lo que está en juego es quién va a mandar en la Argentina de los próximos 30 años: si el voto popular o los dueños de los servicios básicos".