Max Vestappen volvió a juzgar a la Fórmula 1 a pesar de los cambios del reglamento técnico: “Diferencia”

Verstappen terminó quinto en el GP de Miami.

La nueva era de la Fórmula 1 no tuvo un buen recibimiento en el inicio del campeonato con el cambio de la normativa técnica, que dejó a un lado el compuesto MGU-H de las unidades de potencia y le dio mayor importancia a la parte eléctrica. No sólo resultaba menos interesante al público, sino que el accidente de Oliver Bearman en Suzuka dejó claro que el reglamento tampoco era seguro para los pilotos.

De ahí que la FIA haya aprovechado las cancelaciones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita para hacer modificaciones en la normativa, algo que también venía de la mano con los intentos de no perder a Max Verstappen. Y es que el piloto neerlandés se mostró en contra del reglamento incluso antes de su implementación, pero una vez que comenzó el campeonato tuvo motivos para pensar su retiro de la máxima categoría hacia fin de año.

Ahora bien, el regreso de la F1 en el GP de Miami el pasado fin de semana se sintió como un aire fresco en el certamen, con la mejor carrera en lo que va de la temporada y una evidente mejora en Red Bull, que peleó la pole con Mercedes. Sin embargo, a pesar de todo esto, el tetracampeón del mundo sigue sin estar conforme con el reglamento, en especial porque sigue teniendo cosas antinaturales como perder velocidad en segmentos clave para recargar la batería.

“Lo que dije sobre el reglamento sigue siendo válido. No noto mucha diferencia ahora que se han modificado algunas cosas. En la clasificación, en algunas curvas todavía no puedes ir a fondo, porque si no, vas más lento en la recta”, afirmó Max en declaraciones rescatadas por De Telegraaf. Claro que la evolución que ha tenido el RB22 es innegable, por lo que el neerlandés reconoció que el rendimiento ha mejorado, aunque todavía les falta parar rivalizar con las “Flechas Plateadas”.

“Estamos mejorando, pero aún no estamos al nivel de, por ejemplo, Mercedes. El coche se maneja mejor y es menos estresante de conducir. Ha mejorado claramente”, agregó Verstappen, que terminó quinto este domingo en el GP de Miami. De hecho, el piloto de Red Bull escaló dos posiciones y ahora está séptimo en la tabla con 26 puntos, todavía claramente lejos de la punta, donde Andrea Kimi Antonelli lidera con 100 unidades.

Red Bull subió al cuarto lugar en Constructores.

El aniversario de Verstappen con Red Bull

Max fue anunciado como piloto de Red Bull el 5 de mayo del 2016 como reemplazante de Daniil Kvyat después de haber pasado poco más de un año desde su debut en la F1 con Toro Rosso. De ahí que la escudería austriaca celebre este martes una década junto al neerlandés, en la que pasó por cuatro regulaciones, disputó 214 Grandes Premios, ganó 71 carreras, firmó 48 poles, se subió al podio en 127 ocasiones y, lo más importante, conquistó cuatro campeonatos del mundo.