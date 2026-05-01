Salió a la luz el plan de Red Bull asegurar el futuro de Verstappen en la F1

Verstappen podría retirarse a fin de año.

El inicio de temporada no fue bueno para Red Bull, que marcha sexto en la tabla de constructores y tiene a Max Verstappen en el noveno lugar del campeonato, lejos de la punta y con pocas esperanzas de recuperar el título. A esto se suma que el subcampeón del 2025 no está contento con el nuevo reglamento técnico, a tal nivel que incluso se plantea abandonar la Fórmula 1 a fin de año para dedicarse a las carreras de resistencia.

Ante esta situación, desde Red Bull aprovecharon el parate de abril por las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita para hacer cambios en el RB22 y darle mejores chances de ganar al piloto neerlandés. El objetivo final es asegurar la permanencia de Verstappen, que con el anuncio de la futura partida de Gianpiero Lambiase cada vez tiene menos motivos para permanecer en la máxima categoría.

De ahí que, de cara al regreso de la F1 con el Gran Premio de Miami, la escudería austriaca haya llegado con novedades importantes, como la reducción de peso del monoplaza, que ahora está a solo seis kilogramos del peso mínimo. Este factor es clave considerando lo pesado que se sentía el RB22 en las primeras fechas, algo que afecta mucho al rendimiento en pista, a lo que se suman otras modificaciones para mejorar la aerodinámica.

Algunas de estas mejoras ya fueron probadas por el tetracampeón del mundo durante el “filming day” llevado a cabo hace unas semanas en Silverstone, aunque dichas pruebas fueron realizadas con neumáticos condicionados que no muestran los mismos datos que los de competencia. Por consiguiente, lo que suceda este viernes durante las prácticas en el Autódromo Internacional de Miami será clave para ver el verdadero cambio en el coche.

Entre los cambios, De Telegraaf informó la presencia de un nuevo alerón delantero, nuevos pontones en los laterales y un alerón trasero giratorio, similar al que usa Ferrari. La combinación de estos cambios con la dieta en el RB22 apunta a cambios en el corto plazo, pero Red Bull apunta a más allá del 2026 y, de la mano de esto, está la construcción de un nuevo túnel de viento, que estaría listo para inicios del 2027, lo que podría ser determinante para el desarrollo del monoplaza de la próxima temporada.

El mejor resultado de Verstappen fue el sexto lugar en Australia.

Posiciones de la F1 tras el GP de Japón 2026