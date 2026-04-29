De la Segunda Guerra Mundial: el sorprendente regalo del rey Carlos a Donald Trump

Donald Trump recibió en la Casa Blanca al rey y la reina de Reino Unido (Redes sociales)

Durante una cena de Estado celebrada en la Casa Blanca, Estados Unidos y Reino Unido protagonizaron un momento cargado de simbolismo cuando el rey Carlos III le regaló al presidente estadounidense la campana original del submarino británico HMS Trump.

Acompañado por la reina Camila, Carlos III utilizó un tono distendido al hacer la entrega y destacó que el objeto representa tanto la historia compartida como la mirada conjunta hacia el futuro. "Señor Presidente", afirmó el monarca, "me complace presentarle, como obsequio personal, la campana original que colgaba en la torre de mando de su valiente homónimo". La campana lleva grabado con claridad el nombre TRUMP 1944.

Además, el rey impartió una indicación directa: si Estados Unidos necesitara ayuda, solo tendría que hacer sonar la campana. Este detalle subrayó la alianza y el compromiso mutuo entre ambas naciones.

El HMS Trump fue un submarino británico que actuó en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, participando en operaciones decisivas y hundiendo varias embarcaciones japonesas. Para Carlos III, esta campana es un símbolo que resume "el pasado y el futuro" de una relación bilateral marcada por la solidaridad en tiempos de guerra y la cooperación en períodos de paz.

El presidente estadounidense agradeció el gesto y resaltó el vínculo que une a británicos y estadounidenses. La entrega de regalos, que también incluyó piezas de arte y objetos históricos, reforzó el clima de acercamiento y respeto mutuo que dominó toda la velada.

El HMS Trump fue el único submarino de la Marina Real Británica con ese nombre. Lanzado en 1944, formó parte de la clase T, reconocida por su alcance y avances tecnológicos, como radar avanzado y casco reforzado. Tras la guerra, cumplió funciones de entrenamiento en Australia y Nueva Zelanda hasta su retiro en 1971.

Gentileza: Casa Blanca

¿Cómo fue la cena entre Trump y el rey Carlos III de Reino Unido?

La cena reunió a altos funcionarios, empresarios y referentes del sector tecnológico. El ambiente fue distendido, con bromas sobre la historia común, como la reconstrucción de la Casa Blanca tras el incendio de 1814, mencionada por Carlos III, y el recordatorio de Donald Trump sobre la herencia política y legal británica en Estados Unidos.

El menú, los brindis y la decoración contribuyeron a una atmósfera cordial, mientras ambos líderes evitaron tocar públicamente temas polémicos recientes, como la postura del Reino Unido frente a la guerra en Irán y su apoyo humanitario, según fuentes presentes en Washington.

En su discurso ante el Congreso de Estados Unidos, Carlos III hizo hincapié en la necesidad de renovar la alianza para enfrentar desafíos actuales como la defensa de Ucrania, el cambio climático y la transformación digital. También destacó la cooperación en inteligencia y tecnología militar, y subrayó los valores democráticos y la herencia compartida entre las dos naciones.