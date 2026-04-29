La Guardia Revolucionaria amenaza con utilizar “nuevas cartas” si EEUU vuelve a atacar el país

La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que “utilizará una nueva baza” si Estados Unidos vuelve a atacar a la república islámica, en medio de las tensiones que atraviesan el proceso de negociaciones abierto para intentar alcanzar un acuerdo. “Si Estados Unidos vuelve a cometer un error de cálculo y ataca a Irán, la Armada de la Guardia Revolucionaria utilizará sus nuevas bazas y destruirá los gigantescos buques del régimen criminal dejándolos fuera de servicio”, sostuvo el subdirector político en declaraciones recogidas por la agencia iraní Fars. En paralelo, Donald Trump habría instruido a sus asesores para que se preparen para un bloqueo prolongado de Irán, según informó The Wall Street Journal. El republicano decidió continuar presionando a la economía iraní y a sus exportaciones de petróleo para impedir el transporte marítimo en sus puertos. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.