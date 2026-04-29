La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que “utilizará una nueva baza” si Estados Unidos vuelve a atacar a la república islámica, en medio de las tensiones que atraviesan el proceso de negociaciones abierto para intentar alcanzar un acuerdo. “Si Estados Unidos vuelve a cometer un error de cálculo y ataca a Irán, la Armada de la Guardia Revolucionaria utilizará sus nuevas bazas y destruirá los gigantescos buques del régimen criminal dejándolos fuera de servicio”, sostuvo el subdirector político en declaraciones recogidas por la agencia iraní Fars. En paralelo, Donald Trump habría instruido a sus asesores para que se preparen para un bloqueo prolongado de Irán, según informó The Wall Street Journal. El republicano decidió continuar presionando a la economía iraní y a sus exportaciones de petróleo para impedir el transporte marítimo en sus puertos. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
La Guardia Revolucionaria amenaza con utilizar “nuevas cartas” si EEUU vuelve a atacar el país
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La Armada de la Guardia Revolucionaria Iraní advirtió que podría utilizar nuevos instrumentos de guerra si Estados Unidos vuelve a atacar a Irán.
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Popularidad de Trump cae a mínimo histórico, guerra Irán aviva preocupación por costo de vida
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la ceremonia de llegada del rey Carlos y la reina Camila de Gran Bretaña en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C.
La popularidad del presidente Donald Trump ha caído al nivel más bajo de su actual mandato, a medida que los estadounidenses se muestran cada vez más descontentos con su gestión del costo de la vida y de una guerra impopular con Irán, mostró el martes una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.
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Trump dice que el rey Carlos no quiere que Irán tenga armas nucleares
El rey británico Carlos III escucha mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una cena de Estado para el rey y la reina Camila en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos
Por Kanishka Singh y Jasper Ward
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La guerra en Irán y el combustible ensombrecen los planes de las aerolíneas europeas para el verano
FOTO DE ARCHIVO. Viajeros comprueban un tablero de salidas que muestra vuelos cancelados a países de Oriente Medio en medio del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, en la Terminal 4 del aeropuerto de Heathrow, en Londres, Reino Unido
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Las petroleras se llevan la renta de la guerra
Con el Brent en alza y Vaca Muerta en expansión, las petroleras se encaminan a ganancias récord por un evento externo: la guerra en Medio Oriente. El Gobierno podría captar parte de esa renta mediante un alza de las retenciones o una alícuota excepcional sobre las ganancias extraordinarias, pero Milei elige proteger a las petroleras y cargar el ajuste sobre el resto de la sociedad.
El presidente Javier Milei no lo hará por una ideología obtusa y por convicción política, pero la opción de mejorar la recaudación la tiene a mano: aplicar una alícuota excepcional sobre las ganancias extraordinarias de las petroleras generadas por el evento inesperado de una guerra.
Hace 9 horas
El gasto militar a nivel global aumentó por undécimo año consecutivo
Un informe publicado esta semana afirmó que el 2025 fue el año de mayor gasto militar en la historia de la humanidad. Europa se posicionó en primer lugar seguido de China, mientras que Estados Unidos tuvo menos inversión que otros años aunque se espera que en 2026 vuelva a aumentar.
Hace 11 horas
Un yate de lujo atravesó el estrecho de Ormuz pese al bloqueo:
El superyate navegó una de las rutas marítimas más importantes del mundo sin ningún tipo de impedimento, pese a que el estrecho se encuentra bloqueado desde fines de febrero.
El Nord está valuado en más de u$s 500 millones y arribó a Mascate a primera hora del domingo, según datos de la plataforma MarineTraffic.
Hace 12 horas
Emiratos se va de la OPEP: ¿empieza una guerra por el control del precio del petróleo?
A sólo días de confirmar que negocia un swap de monedas con Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, anunció su salida de la estratégica organización. La mano de Trump detrás de esta decisión y el barril cada vez más caro por la guerra que lanzó contra Irán.
Emiratos Árabes Unidos anunció que se va de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el grupo que nuclea a los principales productores de crudo del mundo desde hace más de 60 años
Hace 14 horas
El petróleo vuelve a dispararse y superó los 110 dólares
Volvió a subir frente al estancamiento de las negociaciones. En paralelo, Emiratos Árabes Unidos anunció que dejará la OPEP a partir de mayo.
Hace 15 horas
Alertan por posibles quiebras de aerolíneas si el combustible sigue en aumento
El precio del barril de petróleo pasó de 70 dólares a 110 en pocos meses y una de las principales low cost de Europa adelantó que si continúa el aumento podría traer un oscuro panorama para las empresas.
Hace 22 horas
Las negociaciones, cada vez más lejos: Estados Unidos e Irán se cruzan amenazas
Un portavoz del Ejército iraní que citó la agencia de noticias Fars aseguró que el país todavía está en "situación de guerra". Además, Donald Trump rechazó una propuesta para destrabar el conflicto bélico.
20:26 | 27/04/2026
El 87% de los argentinos está "preocupado" por la guerra en Irán y su impacto económico
Una encuesta de la Facultad de Psicología de la UBA analizó la percepción que tienen de la guerra en Medio Oriente los argentinos.
16:57 | 27/04/2026
ONU: por el bloqueo al Estrecho de Ormuz, hay 20.000 marinos varados en el Golfo Pérsico
El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, advirtió que 2.000 embarcaciones quedaron atrapadas por el bloqueo al Estrecho de Ormuz.
07:55 | 27/04/2026
Irán ofreció abrir el estrecho de Ormuz y EE.UU. evalúa la propuesta
La portavoz de la Casa Blanca dijo que Trump se reunió esta mañana con su equipo para debatir la propuesta iraní.
18:32 | 26/04/2026
La oposición israelí se alía para sacar a Netanyahu en las elecciones
Yair Lapid y el ex primer ministro Naftali Bennett anunciaron una nueva alianza llamada Juntos. Sin embargo, descartaron unirse con los partidos árabes.
17:29 | 26/04/2026
No solo petróleo y gas: la guerra disparó el precio de un alimento de moda
Se trata de un alimento que se hizo muy popular en Argentina en los últimos años, y que es transportado en gran medida por el estrecho de Ormuz.
09:57 | 26/04/2026
Irán no negociará con EE.UU hasta que termine el bloqueo e Israel continúa atacando Líbano
Los intentos de conversaciones para un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán fracasaron. Mientras tanto, pese al "alto el fuego" entre Israel y Hezbolá, los combates en el sur del Líbano no cesan.
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00:05 | 26/04/2026
Ya pocos creen en la palabra devaluada de Trump
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