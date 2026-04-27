Alerta de la ONU: por el bloqueo al Estrecho de Ormuz, hay 20.000 marinos varados en el Golfo Pérsico

En medio de la creciente tensión por la guerra en Irán, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió las alarmas por el bloqueo al Estrecho de Ormuz. Durante una sesión del Consejo de Seguridad, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, reveló que unos 20.000 marinos permanecen atrapados en el Golfo Pérsico, junto a casi 2.000 embarcaciones, en un escenario que amenaza la seguridad global.

La advertencia fue realizada por Arsenio Domínguez, durante un debate de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU centrado en la seguridad de las rutas marítimas. "Unos 20.000 marinos inocentes y casi 2.000 buques permanecen atrapados en el Golfo Pérsico", señaló el funcionario.

El Estrecho de Ormuz no es un paso marítimo más: por allí circula una parte fundamental del comercio energético global, especialmente petróleo y gas. Cualquier interrupción en esa vía tiene efectos inmediatos en la economía mundial. Domínguez fue claro al respecto: "Cualquier interrupción del transporte marítimo representa una interferencia global en la seguridad energética y alimentaria".

La situación actual, marcada por tensiones geopolíticas crecientes en la región, ya genera preocupación por posibles impactos en los precios internacionales y en las cadenas de suministro.

La advertencia de la ONU: no se puede cerrar el paso

Uno de los puntos más contundentes del discurso fue el rechazo a cualquier intento de restringir la navegación en el estrecho. Según recordó el titular de la OMI, el derecho internacional es claro: los estrechos utilizados para la navegación internacional no pueden ser cerrados por los Estados que los rodean. "No existe base legal para que ningún país imponga pagos, tarifas o condiciones discriminatorias en estrechos internacionales", enfatizó.

Ante la gravedad de la situación, la OMI ya trabaja en un plan para evacuar a los marinos atrapados, aunque su implementación depende de que existan condiciones de seguridad. "Estamos desarrollando un marco de evacuación utilizando el corredor marítimo existente, para retirar de forma segura a los buques y tripulaciones de la zona de conflicto”, explicó Domínguez. El operativo se está coordinando con países de la región, incluido Irán, y con otras naciones que participan en las negociaciones.