Un superyate ruso cruza el estrecho de Ormuz pese al bloqueo

FOTO DE ARCHIVO: El superyate "Nord", de 142 metros de eslora, vinculado al oligarca ruso sancionado Alexei Mordashov, se ve en Hong Kong, China

Un superyate ​vinculado al multimillonario ruso Alexey Mordashov, sujeto a sanciones, atravesó el estrecho de Ormuz el sábado, según ‌datos marítimos, una de las ‌muy pocas embarcaciones que han transitado por la ruta marítima bloqueada, en el centro del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El Nord -un yate de 142 metros de eslora valorado en más de 500 millones de dólares- zarpó de un puerto deportivo de Dubái alrededor de las 1400 GMT ​del viernes, cruzó el ⁠estrecho el sábado por la mañana y llegó a ‌Mascate a primera hora del domingo, según datos ⁠de la plataforma MarineTraffic.

No está ⁠claro cómo este buque de recreo de varios pisos obtuvo permiso para usar la ruta. Desde febrero, Irán ha restringido severamente ⁠el tráfico a través del estrecho, por el que ​solía pasar alrededor de una quinta parte ‌del petróleo producido en el ‌mundo.

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Un representante del magnate del acero Mordashov no quiso ⁠hacer comentarios el lunes.

Solo unos pocos, principalmente buques mercantes, han estado pasando a diario por esta crucial vía navegable a la entrada del Golfo, mientras Washington y Teherán mantienen ​un tenso ‌alto el fuego. El total es una fracción del promedio de 125 a 140 pasajes diarios antes de que comenzara la guerra con Irán el 28 de febrero.

Como contramedida, Estados Unidos ha impuesto un ⁠bloqueo de los puertos iraníes.

Rusia e Irán son aliados desde hace mucho tiempo y se han acercado aún más en los últimos años, entre otras cosas mediante un tratado de 2025 que reforzó la cooperación en materia de inteligencia y seguridad.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, llegó a Rusia para reunirse ‌con el presidente Vladimir Putin el lunes, tras mantener conversaciones con mediadores en Pakistán y Omán durante el fin de semana.

Mordashov, conocido por su cercanía a Putin, no figura oficialmente como propietario del Nord, pero los datos de navegación y los ‌registros corporativos rusos de 2025 muestran que el buque estaba registrado a nombre de una empresa rusa propiedad de su esposa en ‌2022.

El Nord, uno ⁠de los yates más grandes del mundo, cuenta con 20 camarotes, una piscina, un helipuerto ​y un submarino, según la publicación especializada Superyacht Times.

Con información de Reuters