Popularidad de Trump cae a mínimo histórico, guerra Irán aviva preocupación por costo de vida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la ceremonia de llegada del rey Carlos y la reina Camila de Gran Bretaña en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C.

La popularidad del presidente Donald Trump ha caído al nivel más ‌bajo de su ‌actual mandato, a medida que los estadounidenses se muestran cada vez más descontentos con su gestión del costo de la vida y de una guerra impopular con Irán, mostró el martes una nueva encuesta ​de Reuters/Ipsos.

La encuesta, ⁠realizada durante cuatro días hasta el ‌lunes, reveló que el 34% de ⁠los estadounidenses aprueba la ⁠actuación de Trump en la Casa Blanca, lo que supone un descenso respecto al 36% ⁠de la encuesta de Reuters/Ipsos llevada ​a cabo entre el 15 ‌y el 20 de ‌abril.

La mayoría de las respuestas se recabaron ⁠antes del tiroteo del sábado por la noche en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, ​donde Trump ‌tenía previsto pronunciar un discurso. Los fiscales federales han acusado al presunto autor de los disparos de intentar asesinar al presidente.

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La popularidad de Trump ⁠ha ido en descenso desde que asumió el cargo en enero de 2025, cuando el 47% de los estadounidenses le daba el visto bueno.

Su popularidad se ha visto muy afectada desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una ‌guerra contra Irán el 28 de febrero, lo que ha provocado un aumento de los precios de la gasolina. Solo el 22% de los encuestados aprobó la actuación de ‌Trump en materia de costo de la vida, frente al 25% de la encuesta anterior de Reuters/Ipsos.

La ‌encuesta, realizada ⁠a nivel nacional y en línea, recabó respuestas de 1.014 adultos ​estadounidenses y tuvo un margen de error de 3 puntos porcentuales.

Con información de Reuters