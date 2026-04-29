La guerra en Irán y el combustible ensombrecen los planes de las aerolíneas europeas para el verano

FOTO DE ARCHIVO. Viajeros comprueban un tablero de salidas que muestra vuelos cancelados a países de Oriente Medio en medio del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, en la Terminal 4 del aeropuerto de Heathrow, en Londres, Reino Unido

Por Joanna Plucinska y Alessandro ​Parodi

LONDRES, 29 abr (Reuters) - Las aerolíneas europeas se enfrentan a su mayor desafío desde la pandemia del COVID-19, ya que la guerra en Irán está provocando un aumento de ‌los precios del combustible para aviones ‌y está afectando a los viajes por Oriente Medio, lo que ensombrece la temporada de vacaciones del verano boreal.

Las aerolíneas han capeado en gran medida la crisis gracias a las coberturas que han moderado los costos, a pesar de que el precio del combustible para aviones ha subido casi un 84% desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, pero podrían enfrentarse a una escasez si la guerra no termina pronto.

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"Existe el riesgo de que veamos un ​racionamiento del suministro de ⁠combustible, especialmente en Asia y Europa", dijo el martes a Reuters Willie Walsh, director de ‌la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), aunque ⁠añadió que, por ahora, el suministro sigue siendo ⁠sólido.

Walsh señaló, sin embargo, que la situación aún no era tan grave como la perturbación causada por la pandemia del COVID-19 en 2020, que provocó una caída en picado de la demanda ⁠de viajes y pérdidas de cientos de miles de millones de dólares para ​el sector de la aviación.

"Creo que el COVID tuvo una magnitud ‌completamente diferente", añadió Walsh. "Lo que estamos viendo ‌aquí es, en efecto, un problema de costos para las aerolíneas. La demanda subyacente ⁠de la aviación sigue siendo sólida, y eso es positivo".

LAS COBERTURAS DEL PRECIO DEL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN EMPIEZAN A AGOTARSE

La guerra ha afectado a las acciones de las aerolíneas, en un contexto de negociaciones de paz intermitentes para poner fin al conflicto y reabrir el estratégico ​estrecho de Ormuz, ‌con el fin de normalizar los flujos mundiales de petróleo y gas en lo que constituye la peor crisis energética de las últimas décadas.

Las aerolíneas advierten ahora de que sus coberturas —que ayudan a fijar los precios— se están agotando, con unas perspectivas cada vez más sombrías, ya que la gente retrasa la reserva ⁠de sus viajes o hace planes más cerca de casa para evitar posibles trastornos y tarifas más elevadas.

La ministra de Energía de Suecia, Ebba Busch, lanzó el martes una "alerta temprana" sobre la posible escasez de combustible para aviones a pesar del buen suministro actual, y aconsejó a los suecos que reconsideraran sus planes de viaje.

Sin embargo, el director ejecutivo de Ryanair , Michael O'Leary, restó importancia a estas preocupaciones. "Creemos que el riesgo de una interrupción del suministro está disminuyendo", dijo a Reuters, citando ‌conversaciones mantenidas con proveedores de toda Europa a principios de semana.

El director ejecutivo de la aerolínea europea de bajo coste Wizz Air , Jozsef Varadi, dijo el lunes que las reservas para el verano boreal eran sólidas. Sin embargo, easyJet y el operador turístico TUI anunciaron caídas en las reservas anticipadas y emitieron advertencias sobre los beneficios en las últimas semanas.

Varadi, por su parte, advirtió de que ‌ni siquiera el fin del conflicto resolvería rápidamente los elevados precios del combustible.

"Aunque se detuviera la guerra en Irán, no creo que esto vaya a hacer que el precio del combustible vuelva a ser ‌el que era hace ⁠dos meses", dijo a los periodistas en Londres.

Air France-KLM, IAG, propietaria de British Airways e Iberia, y Lufthansa tienen previsto publicar sus resultados del ​primer trimestre a partir de esta semana. Entre todas ellas han subido los precios y reducido la capacidad de vuelos en respuesta a la guerra.

(Información adicional de Cecile Mantovani, Anne Kauranen y Gwladys Fouche; edición de Adam Jourdan y Alexander Smith; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)