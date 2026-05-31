Detención de los argentinos en Libia: tras el comunicado de Cancillería, NODAL exigió una "prueba de vida"

La situación de Paula Giménez, directora de investigación de NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe) que también publica columnas regularmente en El Destape, y de Lucas Aguilera sumó este viernes un nuevo capítulo de tensión diplomática. Luego de que Cancillería difundiera un comunicado sobre la detención de ambos argentinos en Libia, la organización respondió con fuertes críticas al Gobierno y denunció "estigmatización" y falta de información oficial sobre el estado de los detenidos.

El conflicto escaló luego de que la Cancillería argentina informara oficialmente que Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera fueron detenidos en las cercanías de Sirte, en Libia, mientras participaban de una caravana terrestre “de supuesto carácter humanitario” que se dirigía hacia Gaza. En el comunicado difundido este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el convoy había partido desde Mauritania y que atravesaba territorio libio, una zona que describió como atravesada por una fuerte "fragilidad" institucional, con presencia de grupos armados y sin un gobierno unificado.

Sin embargo, desde NODAL rechazaron el tono utilizado por el Gobierno nacional y aseguraron que las referencias a la misión humanitaria podrían poner en riesgo la integridad física de los argentinos detenidos. "La utilización de expresiones descalificantes respecto de la misión civil y humanitaria de la que participaban Paula y Lucas constituye una forma de estigmatización y perfilamiento institucional inadmisible", sostuvo la organización en un comunicado difundido horas después de la publicación oficial.

Según informó el Gobierno argentino, las autoridades diplomáticas tomaron conocimiento del caso el pasado 24 de mayo y comenzaron gestiones a través de la Embajada argentina en Túnez, que tiene jurisdicción concurrente sobre Libia. Cancillería indicó además que las fuerzas que controlan el este de Libia no confirmaron oficialmente ni el listado de personas detenidas ni el lugar exacto donde permanecen alojadas. No obstante, fuentes consideradas "fidedignas" permitieron confirmar que ambos argentinos se encuentran en Bengasi.

El comunicado oficial también reveló que la Embajada argentina solicitó cooperación consular a Italia debido a la presencia diplomática italiana en la ciudad libia. Según esa gestión, el cónsul italiano pudo visitar a ciudadanos italianos detenidos, aunque le fue negado el acceso a los argentinos. En paralelo, el Gobierno aseguró que se pidió una "mejora en las condiciones de detención" y que ese requerimiento recibió una respuesta positiva "por parte de las fuerzas de seguridad involucradas".

El reclamo por una "prueba de vida"

La respuesta de NODAL fue mucho más contundente. La organización aseguró que familiares y allegados se enteraron del contenido del comunicado oficial a través de redes sociales y no mediante contactos directos con funcionarios diplomáticos argentinos.

Además, denunció que hasta el momento no existe una "prueba de vida directa, pública y verificable" de Paula Giménez y Lucas Aguilera, ni información oficial sobre su estado de salud o las condiciones en las que permanecen detenidos. "A la fecha no hay fe de vida directa, pública y verificable, por parte del Estado libio o por intermedio de la Cancillería argentina", remarcó.