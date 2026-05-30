El ex jugador de Boca, Cristian Traverso, se quebró en vivo luego de la eliminación del xeneize de la Copa Libertadores y el flojo desempeño del equipo. Con 55 años y una vitrina llena de títulos conseguidos durante la era dorada de Boca bajo Carlos Bianchi, el exdefensor y volante multicampeón lanzó una de sus críticas más crudas contra la actualidad del club. Sin rodeos y con la voz cargada de bronca, apuntó contra todos: la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme, los jugadores y la división que fractura a la hinchada.

El punto de partida fue el clima que se respira entre los propios seguidores xeneizes. Traverso no ocultó que lo golpea de adentro. "Yo la lloro de adentro porque me duele vivir el momento de Boca. Y ves que los hinchas se pelean porque 'Riquelme andate', 'Riquelme es el mejor', el otro 'este, el otro es Macri', el otro... Es una cagada Boca en este momento", disparó.

A esa pelea en redes sociales le sumó otro síntoma preocupante: la imposibilidad de expresar disconformidad en el estadio sin temor a represalias. "Esto que dice Lucas (en referencia a Lucas Beltramo), la resignación, que no puede putear porque alguien va a ir y lo va a bofetear. Entonces eso no puede pasar", señaló.

"La historia nuestra fue sin esto"

Al comparar el presente con su etapa en el club, Traverso marcó una diferencia de fondo. Su referencia era clara: cuando él jugaba, no existían los teléfonos celulares ni las redes sociales que hoy consumen la atención y el tiempo de los futbolistas. "La historia nuestra fue otra historia. La historia nuestra fue sin esto. La historia nuestra era con Boca, ir a la cancha, ir a bancarse lo que venga, ir a todos lados. No es el Boca ni de Riquelme ni de Macri, y así lo están destruyendo. Los que están afuera, los que están adentro", remarcó.

El pedido de limpieza: Cavani y más

El tramo más explosivo de sus declaraciones tuvo nombre y apellido. Traverso fue directo contra Edinson Cavani y exigió a la presidencia medidas concretas. "Si nadie tiene las pelotas para echarlo a Cavani, si el presidente no lo echa a Cavani, es una falta de respeto a nosotros, a los hinchas", afirmó. Y amplió el reclamo: "Si el presidente no echa a cuatro o cinco jugadores que hace siete meses que están en Boca y no juegan un minuto, es una falta de respeto a nosotros, a los hinchas".

Como alternativa, el exjugador propuso apostar a las categorías formativas. "Agarren a los chicos: cuarta división, quinta división, Reserva... No importa, vamos a perder pero vamos a construir algo para el futuro. Basta de contrato alto, basta de jugadores que están acá diciendo: 'No, me quedo en Boca porque el otro no me puede pagar, pero yo estoy en Boca y estoy feliz porque vivo en el country, porque va al peluquero...'. ¡Vayan a la peluquería!", lanzó.

El TikTok y la "nueva moda"

Traverso también cuestionó la cultura del fútbol moderno, donde las redes sociales y la imagen personal compiten con el compromiso deportivo. "Va el peluquero a mi casa a cortarme el pelo, esa es la nueva moda, el TikTok... Déjense de joder, muchachos. Se ganaron las vacaciones, así creo que el presidente dijo: 'Felices vacaciones'. Ese fue el mensaje. No, no son felices vacaciones. Pónganse en el lugar nuestro", graficó.

"Jamás tiro la chapa"

Para cerrar, el exjugador aclaró desde dónde habla: no desde sus títulos, sino desde la tribuna. "Yo acá pongo la cara, me emociono, vengo, tengo 55 años... Y yo les podría hablar de 'yo salí campeón de esto, del otro, de aquello, viví los mejores momentos'... Jamás tiro eso de la chapa, jamás, y no me gusta. Yo les hablo como hincha. Ahora, ¿ustedes no quieren salir campeón? ¿Quieren hacer una carrera mediocre en un club grandísimo? Háganla, pero la culpa es del presidente. Y la culpa es individual, porque yo quiero estar en Boca, yo quiero pelear, yo quiero jugar, yo quiero matarme. Pero bueno, parece ser que no todos tenemos el mismo ADN", concluyó.