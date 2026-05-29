Ruggeri atacó a Riquelme por la eliminación de Boca con una insólita justificación: "Lo quieren dejar"

Oscar Ruggeri responsabilizó a Juan Román Riquelme por la eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores y cuestionó el rol del periodismo.

La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores tras la derrota ante Universidad Católica en La Bombonera sigue generando repercusiones. Esta vez fue Oscar Ruggeri quien apuntó directamente contra Juan Román Riquelme, a quien señaló como el principal responsable del presente futbolístico del club, con una insólita crítica hacia el supuesto tratamiento mediático que recibe la gestión del presidente xeneize.

Durante su participación en el programa F90 de ESPN, Ruggeri, campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 y surgido en Boca, cuestionó la forma en la que se evalúa el trabajo de Riquelme en los medios. “Cuando Boca gana, se dice que ganó Riquelme porque eligió a tal jugador o tomó determinada decisión. Pero cuando pierde, parece que él queda afuera de las críticas. No es así. El primer responsable de lo que pasó es Riquelme”, sostuvo Ruggeri.

Para el exdefensor de Rievr Plate, San Lorenzo y Lanús, entre otros, el análisis debe ser coherente tanto en los éxitos como en los fracasos. Según explicó, la máxima autoridad deportiva del club debe asumir la responsabilidad principal por las decisiones que derivaron en la eliminación continental.

Uno de los puntos que más llamó la atención de las declaraciones de Ruggeri fue su referencia al tratamiento mediático de la gestión de Riquelme, cuando generalemente es el principal apuntado ante cada derrota del conjunto de La Ribera. El exjugador consideró que existe una diferencia en la forma en que se juzga al presidente de Boca respecto de otros dirigentes del fútbol argentino.

“Si hubiera sido otro presidente, estarían hablando de él todo el tiempo por haber sostenido a este entrenador. Pero cuando se trata de Riquelme, muchas veces se intenta correr el foco”, señaló. Esta observación rápidamente generó repercusión en redes sociales, ya que volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la influencia del ídolo xeneize en la vida institucional y futbolística del club.

El reclamo por un técnico de peso para Boca

Más allá de las responsabilidades dirigenciales, Ruggeri también criticó la elección de Claudio Úbeda e hizo foco en una cuestión que considera fundamental: la necesidad de contar con un entrenador de fuerte personalidad y trayectoria para liderar un plantel con la exigencia de Boca Juniors.

Según explicó, clubes de semejante magnitud requieren figuras capaces de imponerse ante las presiones del entorno y manejar situaciones complejas dentro y fuera del vestuario. “Estos equipos necesitan un entrenador con mucha jerarquía. Uno que se pare delante del plantel y transmita autoridad. Un técnico que los jugadores respeten y sigan”, afirmó.

Para respaldar su postura, recordó ejemplos históricos de entrenadores con fuerte liderazgo como Carlos Bianchi, Alfio Basile, César Luis Menotti o Carlos Bilardo, técnicos que marcaron distintas etapas del fútbol argentino. En esa línea, consideró que Boca necesita apostar por una figura de peso para encarar el futuro inmediato.

El mensaje para Riquelme: “Tiene que dar un golpe fuerte”

Ruggeri también se refirió a las decisiones que deberá tomar Riquelme después del duro golpe sufrido en la Copa Libertadores. El exjugador de Real Madrid reconoció que el regreso de Leandro Paredes fue una incorporación importante para el club, pero remarcó que la prioridad pasa por la elección del próximo entrenador.

“Con Paredes dio un golpe importante porque incorporó calidad. Pero ahora tiene que acertar con el técnico. No puede equivocarse. Tiene que traer a alguien que genere respeto apenas llegue”, explicó. El mensaje apunta directamente a la conducción deportiva de Boca, que deberá definir el rumbo del equipo en medio de un contexto de fuerte presión por parte de hinchas, socios y referentes del fútbol argentino.

El clima en La Bombonera y la situación de Claudio Úbeda

Otro aspecto analizado por Ruggeri fue el ambiente que se vivió en La Bombonera durante la eliminación ante Universidad Católica. El exentrenador de Independiente y San Lorenzo recordó experiencias de su etapa como futbolista y aseguró que el comportamiento del público cambió significativamente con el paso de los años. “Antes te exigían desde el primer minuto. Ahora el equipo estaba quedando eliminado de la Copa Libertadores y la gente seguía alentando”, comentó.

Mientras tanto, el principal apuntado por el resultado es Claudio Úbeda. El entrenador atraviesa un momento delicado y su continuidad parece depender de una evaluación interna que realizará la dirigencia en los próximos días. Tras la derrota, el técnico evitó referirse de manera contundente a su futuro, aunque reconoció que el resultado complica su situación.