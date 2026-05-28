Melisa Pereyra, ginecóloga: "La gripe menstrual existe y no es viral".

Los síntomas menstruales y premenstruales son muy personales según la persona, incluso al día de hoy siguen surgiendo nuevos estudios que explican algunos malestares que se manifiestan en esos días del mes. Por ejemplo, hay muchas mujeres que, en los días previos a menstruar, tienen síntomas similares a los de una gripe y, aunque parezca extraño, tiene un nombre y una causa.
"La gripe menstrual existe y no se trata de algo viral. Fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza, febrícula, esos son los síntomas de una gripe menstrual", explicó la ginecóloga Melisa Pereyra (@gineconline) en uno de sus últimos videos de Instagram. Así puso sobre la mesa una problemática que afecta a muchas personas menstruantes y poco se habla dentro del ámbito médico.
Qué es la gripe menstrual y cuáles son sus causas
La gripe menstrual es una "manifestación intensa" del síndrome premenstrual. Según explica la profesional de la salud, "durante la menstruación se liberan sustancias muy inflamatorias y las fluctuaciones a los cambios hormonales son muy marcados". Todo esto, puede generar "síntomas inflamatorios y sistémicos muy claros y evidentes".
Estos síntomas pueden surgir por tres factores en particular:
- Prostaglandinas: al final de cada ciclo, el cuerpo libera prostaglandinas, lípidos similares a las hormonas, que son las encargadas de contraer el útero para poder descamar el endometrio. Estas mismas sustancias son las que están presentes ante cuadros virales, por ejemplo, en los que se dan síntomas como fiebre, dolor muscular y de cabeza.
- Hormonas: la caída abrupta de progesterona y estrógeno antes de la menstruación hace que el centro termorregulador del cuerpo se "descontrole" y eso puede hacer que se eleve la temperatura corporal.
- Inmunidad: las hormonas sexuales tienen un rol muy importante en el sistema inmune. Ante estos cambios abruptos, las personas se pueden sentir con "menos defensas".
De todas formas, estos síntomas son normales siempre y cuando se mantengan en límites tolerables. Si llegan a escalar o generar un malestar muy fuerte, siempre conviene consultar con un médico.
Melisa Pereyra, ginecóloga: "La gripe menstrual existe y no es viral".
Cómo aliviar los síntomas de gripe menstrual
- Aplicar calor y hacerse masajes suaves: poner calor en la zona abdominal, tomar un baño caliente o realizar masajes leves puede generar alivio y favorecer la liberación de hormonas asociadas a la relajación.
- Usar analgésicos de venta libre: antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno pueden ayudar a reducir la inflamación y aliviar dolores o molestias relacionados con la menstruación.
- Incorporar técnicas de relajación: ejercicios de respiración profunda, yoga suave o momentos de descanso pueden disminuir el estrés, que muchas veces intensifica los síntomas. Además, ayudan a combatir la fatiga y el decaimiento.
- Mantenerse hidratada: tomar suficiente agua puede aliviar molestias frecuentes como dolor de cabeza, hinchazón, gases, constipación y sensación de cansancio.
- Cuidar la alimentación: consumir frutas, verduras, proteínas magras y carbohidratos complejos —como cereales integrales— puede favorecer el bienestar general. También se recomienda sumar alimentos ricos en calcio, como lácteos, frutos secos, semillas o tofu, ya que pueden ayudar a disminuir los cólicos.
- Dormir bien: la falta de descanso aumenta las hormonas del estrés y puede empeorar los síntomas. Mantener una rutina regular de sueño puede generar mejoras importantes.
- Hacer actividad física: moverse, incluso con caminatas suaves y regulares, puede ayudar a reducir la inflamación y mejorar distintos síntomas físicos y emocionales.
- Reducir el consumo de alcohol: el alcohol puede favorecer la deshidratación, empeorar el insomnio y aumentar dolores de cabeza, además de debilitar el sistema inmunitario.