Por qué Lionel Scaloni no convocó a Paulo Dybala para la Selección Argentina en el Mundial 2026

Paulo Dybala afuera del mundial.

Paulo Dybala es uno de los jugadores más talentosos que surgieron en los últimos años del fútbol argentino. Surgido en Instituto de Córdoba y consolidado en Europa con las camisetas de Juventus y Roma, el cordobés supo construir una carrera de alto nivel que lo llevó a convertirse en un convocado habitual del ciclo de Lionel Scaloni. Además, quedó marcado para siempre en la historia de la Selección Argentina por su participación en la conquista del Mundial de Qatar 2022, donde convirtió uno de los penales decisivos en la final ante Francia.

Con técnica, pegada y una gran capacidad para jugar entre líneas, “La Joya” siempre fue considerado uno de los jugadores más talentosos de su generación. Sin embargo, a pesar de su jerarquía y de su pasado exitoso con la camiseta albiceleste, Dybala no forma parte de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Para esta decisión, Lionel Scaloni dejó afuera a uno de sus campeones cuatro años atrás.

Por qué Paulo Dybala no juega el Mundial 2026

Lionel Scaloni explicó en una entrevista los motivos detrás de la no convocatoria de Dybala y fue contundente. "Paulo es un gran jugador, volvió de una manera excepcional con su club. Pero hay chicos que en esa posición se han consolidado", expresó el entrenador a DSports. Y cerró: "Miramos el presente y lo que nos pueden dar en el futuro, y hoy hay otros chicos que nos pueden aportar".

Dybala en la Selección Argentina contra Francia.

En los últimos años aparecieron jóvenes futbolistas que comenzaron a ganar terreno y que atraviesan un presente muy positivo en Europa. Uno de los principales casos es el de Nicolás Paz, figura del Como en la Serie A italiana, quien se consolidó como una alternativa importante para Scaloni. Esto hace que el futbolista surgido de Instituto corra muy de atrás en la consideración.

Los problemas físicos de Dybala

Otra de las razones de la ausencia de Paulo Dybala tiene que ver con los problemas físicos que sufrió durante la última temporada. El delantero atravesó un período muy complicado en Roma debido a una larga serie de lesiones musculares y articulares que le impidieron tener continuidad. En la temporada 2025/26 estuvo marginado de las canchas durante 117 días por distintas molestias físicas, entre ellas problemas musculares, lesiones en el muslo y una operación de rodilla.

Ese historial físico encendió alarmas en el cuerpo técnico argentino. Lionel Scaloni siempre priorizó futbolistas con regularidad y plenitud física para afrontar competencias largas y exigentes como un Mundial. El entrenador ya había tomado decisiones similares en el pasado con otros jugadores que llegaron con dificultades físicas a grandes torneos. En el caso de Dybala, la falta de continuidad terminó pesando demasiado en la consideración final.