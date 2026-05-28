Por qué el "Huevo" Acuña no estará en el Mundial 2026

Marcos Acuña no fue parte de la lista de convocador por Lionel Scaloni a la Selección Argentina para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El volante de River Plate no fue anunciado en el spot de la Asociación del Fútbol Argentino, pese a haber formado parte de las eliminatorias y la Copa América.

El "Huevo", campeón del mundo en Qatar 2022, no se encuentra en las mejores condiciones físicas. De hecho, no participó del último partido por Copa Sudamericana de River ante Bragantino, último antes del parate de la ligas por la cita mundialista.

En la final del Torneo Apertura ante Belgrano, Acuña debió abandonar el campo a los 70 minutos tras sentir molestias físicas que no le permitieron continuar. El lateral izquierdo, que arrastraba una sobrecarga muscular, había sido titular a pesar de no estar al 100%, con la esperanza de aportar en un partido clave para el Millonario.

Oficial: la lista final de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026, con el capitán Lionel Messi incluido. El astro rosarino de 38 años lidera la nómina definitiva para la máxima cita, a disputarse entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La "Albiceleste" iniciará la defensa del título en el Grupo J, que compartirá con Argelia, Austria y Jordania. El director técnico tuvo que decidirse y dejar afuera a algunos históricos del combinado nacional, ya que cumplió con la premisa de que "jugarán los que mejor están". Ahora, será el turno de estar a la altura para intentar conseguir la cuarta Copa del Mundo de la historia del combinado nacional. Todo está listo para ir por más gloria en un Seleccionado que ya le dio cuatro trofeos en los últimos cinco años al país.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026