"Enorme valor cultural": Quintela busca potenciar la promoción y el desarrollo económico emprendedor en La Rioja

Con el fin de promover la economía regional y el desarrollo emprendedor, el gobernador Ricardo Quintela dejó formalmente inaugurado un nuevo mercado artesanal clave en la localidad de Vinchina. La misma busca impulsar la promoción y comercialización de productos elaborados por artesanos, emprendedores y productores riojanos.
El nuevo espacio se convirtió en el tercer mercado de estas características habilitado en la provincia y forma parte de una estrategia destinada a fortalecer los circuitos productivos locales, generar mayores oportunidades de venta y brindar visibilidad al trabajo desarrollado por numerosos actores de la economía social.
A través de sus redes sociales, Quintela destacó: "Este espacio permitirá fortalecer la comercialización de artesanías, productos regionales y producciones culturales realizadas por manos riojanas, artesanos, emprendedores y productores que representan el enorme valor cultural".
Un espacio para la producción y la identidad cultural
La iniciativa busca transformarse en un punto de encuentro entre productores, emprendedores, vecinos y turistas, además de favorecer la circulación de bienes locales y la difusión de la identidad cultural riojana. El nuevo mercado artesanal se proyecta como una herramienta para fortalecer la actividad turística de Vinchina, una localidad estratégica por su cercanía a atractivos naturales y circuitos de gran relevancia para el turismo provincial.
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La apertura de nuevos espacios de comercialización constituye una alternativa para dinamizar las economías locales, incentivar el consumo de productos riojanos y acompañar el crecimiento de pequeños emprendimientos vinculados a la cultura, la producción y el turismo.
Quintela inauguró un acueducto clave para el interior provincial
Durante su gira institucional por el 140° aniversario del departamento Rosario Vera Peñaloza, Quintela encabezó la entrega de nuevas viviendas del Plan Angelelli e inauguró un acueducto rural. Esta última obra de infraestructura hídrica representa un avance clave para el sur provincial, ya que permitirá abastecer con agua potable a familias residentes en 14 parajes rurales, lo que garantiza el acceso a servicios básicos esenciales para estas comunidades.
En el marco del acto habitacional, el mandatario destacó el impacto social y el carácter gratuito del Plan Angelelli, el cual permite reemplazar viviendas precarias por construcciones completamente terminadas sin costo para los beneficiarios y permite que los distintos pueblo de la provincia mantengan su población. Quintela señaló que ya se entregaron más de mil unidades en toda la provincia, lo que beneficia a familias que históricamente quedaban excluidas de los sistemas tradicionales de adjudicación por no contar con un recibo de sueldo, y así lograr así una solución estructural definitiva a su situación habitacional.