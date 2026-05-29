Cuánto cuesta comer en el local de empanadas de Gladys "La Bomba Tucumana"

Los locales de empanadas de Gladys “La Bomba” Tucumana se instalaron en Recoleta y Belgrano con una propuesta orientada al segmento gourmet

El emprendimiento gastronómico de Gladys "La bomba" tucumana logró instalarse rápidamente entre las propuestas más comentadas de la Ciudad de Buenos Aires. Con locales en Recoleta y Belgrano, la cantante apostó por llevar las tradicionales empanadas tucumanas a barrios premium, con una propuesta que combina recetas familiares, identidad norteña y precios por encima del promedio.

Dónde están los locales de empanadas de Gladys La Bomba Tucumana

La marca desembarcó en Buenos Aires a mediados de 2024 y desde entonces despertó curiosidad tanto entre fanáticos de la artista como entre amantes de la gastronomía regional. El concepto apunta a ofrecer auténticas empanadas tucumanas elaboradas con carne cortada a cuchillo, masa dorada y sabores intensos característicos del norte argentino.

Uno de los locales funciona en el barrio de Recoleta, sobre Paraguay 2387, a pocos metros de avenida Callao y rodeado de restaurantes reconocidos de alta gama. La segunda sucursal abrió en Belgrano, en Montañeses 2038, otra zona con fuerte movimiento gastronómico y público de alto poder adquisitivo.

La estrategia comercial busca posicionar el producto dentro de un segmento premium, diferenciándose de las clásicas casas de empanadas tradicionales. Las porciones, según remarcan desde el emprendimiento, están pensadas para degustación y presentan un tamaño algo menor al habitual.

Cuánto cuesta comer en el local de Gladys La Bomba Tucumana

Uno de los puntos que más repercusión generó en redes sociales fueron los precios de las empanadas. El valor individual ronda los $3.850, una cifra superior al promedio porteño si se compara con otras cadenas gastronómicas del rubro.

Además de la venta por unidad, el local ofrece distintas promociones y combos:

Empanada individual: $3.850

Combo de tres empanadas con bebida: $9.299

Media docena: $20.000

Docena: $38.000

Promoción de dos docenas: $57.120

Las ventas también se realizan a través de aplicaciones de delivery, donde la marca logró una fuerte presencia desde sus primeros meses de funcionamiento.

Cómo son las empanadas y qué sabores ofrece la carta

La propuesta gastronómica de Gladys "La bomba" tucumana intenta acercar recetas tradicionales del norte argentino al público porteño. En la carta predominan sabores clásicos como carne suave, pollo y humita, aunque también aparecen opciones más elaboradas con combinaciones originales.

El principal diferencial está puesto en la calidad de los ingredientes y en la preparación artesanal. La carne cortada a cuchillo y la masa bien cocida forman parte de la identidad que el emprendimiento busca destacar frente a otras propuestas del mercado.

La experiencia, sin embargo, genera opiniones divididas. Mientras algunos clientes elogian el sabor auténtico y el perfil gourmet del producto, otros cuestionan si el tamaño de las porciones justifica el precio final.

El precio de las empanadas generó polémica en redes sociales y abrió el debate sobre las propuestas gastronómicas premium

El fenómeno mediático detrás del emprendimiento

Más allá de las críticas y debates en redes sociales, el negocio gastronómico consiguió transformarse en un fenómeno mediático. La popularidad de la cantante ayudó a impulsar la marca y despertó interés incluso entre personas que no suelen consumir este tipo de productos premium.

Las filas en los locales y el movimiento constante en aplicaciones de delivery reflejan el impacto que tuvo el emprendimiento desde su lanzamiento. La combinación entre la imagen pública de la artista y las recetas familiares tucumanas permitió construir una identidad fuerte dentro de un mercado muy competitivo.

Con una estrategia orientada al consumo gourmet y a zonas de alto tránsito gastronómico, Gladys "La bomba" tucumana busca consolidar su marca en un rubro históricamente asociado a opciones más accesibles, pero ahora atravesado por nuevas propuestas premium.