Vuelve Slayer a la Argentina en 2026: entradas, precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Slayer confirmó su regreso a la Argentina el próximo 14 de diciembre de 2026. Los pioneros del trash metal se subirán al escenario del Movistar Arena para celebrar los 40 años de su icónico álbum Reign in Blood, uno de los discos definitivos de la banda.

Durante el concierto, la banda interpretará Reign in Blood en su totalidad. Se trata de un único concierto de la legendaria banda en el país, en medio las pocas fechas confirmadas para celebrar el aniversario del disco, uno de los más feroces y definitorios de una era. Las apariciones de la banda en otros festivales a lo largo del año tendrán un repetorio completamente distinto.

Cómo comprar las entradas para Slayer en Argentina 2026: cuánto salen

Las entradas estarán a la venta en la página oficial del Movistar Arena, en tres fechas:

Preventa exclusiva artista : disponible desde el lunes 1 de junio a las 13 hs hasta el 2 de junio a las 12 hs. Los fanáticos recibirán un código para acceder a la preventa vía email, al correo registrado en la web de Slayer.



: disponible desde hasta el 2 de junio a las 12 hs. Los fanáticos recibirán un código para acceder a la preventa vía email, al correo registrado en la web de Slayer. Preventa exclusiva BBVA : comenzará el martes 2 de junio a las 13 hs. Además, los clientes BBVA podrán disfrutar hasta 6 cuotas sin interés.



: comenzará el Además, los clientes BBVA podrán disfrutar hasta 6 cuotas sin interés. Venta general: estará habilitada a partir de 4 de junio a las 13 hs, para todos los medios de pago.

Además, algunos fanáticos tendrán la posibilidad de adquirir una cantidad limitada de experiencias VIP. La información estará disponible en la página oficial de Slayer.

Slayer tocará el 14 de diciembre en el Movistar Arena de Buenos Aires

El valor de las entradas varía de acuerdo a la ubicación. Sin embargo, sin contar el cargo por servicio, los precios serán los siguientes:

Platea Alta 2: $65.000

Platea Alta 1: $120.000

Campo: $140.000

Platea Baja 3: $220.000

Platea Baja 2: $240.000

Platea Baja 1: $260.000

​​​​​Más de 40 años de Slayer

Durante más de cuatro décadas, Slayer se ha consolidado como la agrupación suprema de thrash metal en el planeta. Aún hoy se posiciona como la agrupación con la que se miden y a la que aspiran otros músicos pesados. Su membresía en "The Big Four" (Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax), las cuatro bandas que definieron el género thrash/metal, asegura su lugar en la historia de la música.

Los cinco veces nominados y dos veces ganadores del premio Grammy también han acumulado una gran cantidad de álbumes de oro certificados junto con premios al "Mejor..." de medios de comunicación de todo el mundo, incluidos Kerrang!, SPIN, Metal Hammer, Revolver y Esquire. A lo largo de la historia de Slayer, la banda nunca flaqueó en desatar su asalto sónico extremo y, a diferencia de muchos contemporáneos, su sonido se mantuvo aplastante y brutal con un fuerte rechazo a comercializarse y volverse mainstream.

Slayer tocará su icónico albúm Reign in Blood (Créditos: Martíi Hausler)

Si bien en enero de 2018, la banda anunció que pondría fin a su carrera y realizaría una última gira mundial. En 2024, Slayer sorprendió a sus fanáticos con la noticia de que volverían a subir a los escenarios para espectáculos selectos, ahora regresan a Argentina con un show único y verdaderamente espacial para los fanáticos.